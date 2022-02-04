نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي متطلبات تشغيل لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE 1.8 الإصدار الجديد 2022 في المقال التالي
بسبب النجاح الكبير للعبة ببجي موبايل بحث الكثير من الناس عن متطلبات تشغيل لعبة ببجي موبايل، وهذا لأن لعبة ببجي من الألعاب الممتعة، والتي تحمل أثرًا طيبًا على كل لاعبيها، ويعشقها الكثير منهم لما تحمله اللعبة من إيجابيات، ومحاولة للعودة إلى العالم بلا أي ضغوطات، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
لعبة ببجي موبايل
تعد لعبة ببجي موبايل من الألعاب الأكثر شهرة في العالم، ولقد حققت الكثير من الإيرادات وتخطت حاجز المليار، ولقد أصبحت مصدر اهتمام لكثير من الشباب، فما هي متطلبات تشغيل لعبة ببجي موبايل، أو اللعبة الأكثر شعبية حول العالم، أو لعبة الشباب الأولى كما يطلق عليها العديد من الألقاب الأخرى، وكل هذا بسبب كونها لعبة جماعية للغاية وتحتاج إلى الاتصال الدائم بالإنترنت، ويمكنك تقوية نفسك في اللعبة بشحن شدات ببجي والتي تساعد في التعبير عن نفسك وقدراتك داخل اللعبة.
تمنحك لعبة ببجي الحرية في التعبير التام عن نفسك، وهذا لأنك تختار تسريحة الشعر الخاصة بك، ولون ذلك الشعر، واختيار الوجه الذي يمثلك داخل اللعبة ولون بشرتك، واختيار الاسم الذي تريد أن تلعب به، ويوجد شدات تساعدك في الحصول على معدات أكثر، وتتمحور القصة اللعبة حول بقاء ناجي وحيد من وسط 100 لاعب، وبما أنها لعبة جماعية يوجد فيها طريقة للحديث مع الآخرين عن طريق لوحة شات وميكروفون، وهو ما جعلها واحدة من الألعاب المميزة على الموبايل.
متطلبات تشغيل لعبة ببجي موبايل
تتمثل متطلبات تشغيل لعبة ببجي موبايل على موبايلك في النقاط التالية:
- يجب ان يكون هاتفك يعمل بنظام تشغيل اندرويد من اصدار Android1.1 وما فوق لتشغيل اللعبة بسهولة .
- كما يجب ان تكون سعة الرامات ( الذاكرة العشوائية ) لهاتفك لا تقل عن 2 جيجا رام .
- ويجب أيضا ان يكون المعالج الذي يعمل به الموبايل قادرا على تشغيل اللعبة مثل Snapdragon 435 او اعلى .
- بطارية لا تقل سعتها عن 3000 مللي امبير حتي تعمل معك في الأوقات التي تكون بها بعيد عن المنزل .
- يمكنك تحميل ببجي موبايل لايت إذا كان هاتفك أقل من تلك المواصفات، وسوف تعمل معك اللعبة.
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