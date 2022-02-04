ايه مطلوب عشان تشتغل .. متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 6 grand theft auto التحديث الأخير 2022

مع اقتراب نزول لعبة جراند ثفت أوتو 6 يبحث الكثير من اللاعبين عن متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 6، وهذا لأن لعبة جراند ثفت أوتو 6 واحدة من أكثر الألعاب انتظارًا حول العالم، ولهذا فإن لعبة جراند ثفت أوتو 6 من المتوقع أن تكون أكثر لعبة إثارة في تاريخ السلسلة، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 6

بسبب النجاح الكبير الذي حققته لعبة جراند ثفت أوتو 5 قررت الشركة المنتجة طرح لعبة جراند ثفت أوتو 6، ومن المتوقع أن تكون اللعبة أكثر تطورًا من الأجزاء السابقة، ومع اقتراب نزول اللعبة يرغب الكثير من الناس البحث عن متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 6، وهذا حتى تستعد لاستقبال اللعبة الأكثر انتظارا في التاريخ، وتعتبر سلسلة ألعاب جراند ثفت أوتو واحدة من أكثر الألعاب تحقيقًا للإيرادات، ولقد تم طرح أجزائها على العديد من المنصات بدءًا من منصة بلايستيشن وانتقالًا إلى منصة الكمبيوتر، والهواتف، وهذا بسبب ما تحمله اللعبة من تطورات مثل المؤثرات الصوتية، وعالم الجرافيك الخاص بهم، وجودة الصورة العالية.

أن لعبة جراند ثفت أوتو 6 من المتوقع أن يكون بطولتها من رجل وإمراء، وسوف تكون أول بطولة مطلقة لإمراه في تاريخ اللعبة والتسلسل الكامل للأجزاء الماضية، وسوف تدور أحداث اللعبة عن تعرض البطل للخيانة من قبل معوانيه، ويسعي البطل للانتقام وذلك عن طريق القيام بالكثير من مهام سرقة السيارات الكبرى، ومن المتوقع أن تحكي اللعبة الدوافع الرئيسية لشخصيات اللعبة، وعن لماذا قد خانوا البطل، ولقد أعطت الأجزاء الماضية اللاعب الحرية في القيام بالمهام أو اكتشاف المدن التي تشبه في تكوينها المدن الساحلية الولايات المتحدة الأمريكية، ولقد كانت ومازالت اللعبة مصدر اهتمام الكثير من عشاق تلك السلسلة.

مواصفات الأجهزة التي تشغل لعبة جراند ثفت أوتو 6

من المتوقع أن تكون متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 6 مثل متطلبات الجزء الخامس من السلسلة، وتتمثل متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 6 في النقاط التالية: