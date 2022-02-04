شخصيات جديدة.. تحديث فورت نايت الجديد لمحبي ألعاب المغامرة والإثارة Fortnite

ينتظر الكثير من محبي ألعاب الموبايلات تحديث فورت نايت الجديد ، والذي سوف نشير إلى موعد انطلاقه، وذلك لاستقبال الكثير من التحميلات للتحسينات الجديدة الخاصة بلعبة فورنت نايت الشهيرة والتي يلعبها ملايين الأشخاص حول قارات العالم، حيث سنجد أحداث قديمة تعود بشكل حديث، كما ستوفر لنا التحديثات أفضل الأشخاص التي يفضلها الجميع.

تحديث فورت نايت الجديد

لقد تم إطلاق التحديثات الجديدة للعبة فورت نايت الشهيرة وذلك في الثامن عشر من يناير لعام 2022، وذلك

بإضافة بعض الأحداث الجديدة للعبة حيث وجود تغيير في خريطة اللعبة، والقيام بتعديل الأخطاء الموجودة في

الأجزاء السابقة حيث أن خطأ تسجيل دخول اللعبة كان يحدث مراراً وتكراراً، والتخفيف من التحميلات

الموجودة بالسيرفرات الأساسية مع حدوث تعديلات في أصوات اللعبة، والمؤثرات البصرية بها.

أهم التعديلات في لعبة فورت نايت

تم إصدار تعديلات في اللعبة مع الإصدار الجديد لها، والتي تتضمن ما يلي:

معركة الرويال باس تم البدء في إطلاقها.

أثناء التجهيزات لإطلاق النار سيتم ارتفاع سطوع الضوء والإطارات.

في النسخة القديمة من كان يريد مشاهدة مباراة كان يحدث انقطاع في الشبكة، لذلك تم حل هذه المشكلة في النسخة المستحدثة.

تم تحديث الاستشفاء في فترة التواجد بداخل الخيمة بعد تعطيل ذلك في النسخة القديمة.

تم إصدار بعض الأطوار مثل طور إنقاذ العالم.

عند السير بالمراكب سنجد أن الاستشفاء سيتم دون الحاجة لتوقف المراكب.

كما تم تواجد جوائز مخصصة لكل مرحلة فكل مرحلة سوف تحتوي على ميداليات خاصة بها، وهذه ميزة لعبة الفورت نايت مقارنةً بالألعاب المشابهة لها.

عند تحقيق نتائج عالية مثل قنص الأعداء سنجد توافر فيبوكسات مجانية لتجعلك تقوم بشراء المعدات المطلوبة منك باللعبة.

تحديث لعبة الفورت نايت سنجد بها الكثير من الشخصيات المحببة إليكم مثل شخصية سبايدر مان.

في نهاية الحديث عن تحديث فورت نايت الجديد فقد تحدثنا عن موعد انطلاقه، والجوائز التي سيحصل عليها اللاعب عند تحقيق مستوى أعلى، ووجود الشخصيات الجديدة من أمثال سبايدر مان، وتحديث تسجيل الدخول، وإصلاح انقطاع الشبكة، وغيرها من التحديثات التي عرضناها.