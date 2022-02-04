طريقة تحميل واتساب الذهبي اللأندرويد 2022 بعد تحديث العام الجديد من الشركة المطورة لـ whatsapp gold

الكثير من الناس يذهبون إلى معرفة طريقة تحميل واتساب ذهبي، وذلك بسبب أن التطبيق الواتس الذهبي هو نسخة محدثة، وبها الكثير من المميزات، وهذا بسبب أنه يحتوي على الكثير من سياسات الخصوصية، والتي لا توجد في واتساب العادي، وهذا مع أن واتساب ذهبي به الكثير من المميزات الأخرى، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

طريقة تحميل واتساب الذهبي اللأندرويد 2022

لا يمكن البدء في البحث عن طريقة تحميل واتساب ذهبي دون أن نعرف خصائص هذا الواتساب، وما هو قادر على فعله، وإن نقارن هذا مع الواتساب العادي الأخضر، ويطلق على واتساب الذهبي أنه واتساب بلس، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الأشياء المميزة، وهذا بسبب أنه قادر على عرض الأشخاص المتصلين بالإنترنت في الصفحة الرئيسية المتاحة لذلك، ولا يفعل الواتساب العادي تلك الخاصية، وذلك مع قدرتك على الجلوس على الواتساب بلس دون أن يظهر أنك متصل بالانترنت، وتلك ميزة رائعة ان كنت ترغب في معرفة بعض الأمور، ولكن أيضًا لا تريد أن يزعجك أحد، وإن تنعزل لفترة.

الواتساب بلس يعطيك قدرة مميزة على تسريع كل التسجيلات والمقاطع الخاصة بالصوت، بينما الواتساب العادي يكتفي بتسريع التسجيلات الصوتية فقط، ويمكنك في الواتساب الذهبي أن تفتح الفيديوهات أو تخفي أنك فتحت الفيديو، ولقد تم إضافة الوضع الداكن له في أخر تحديث يخصه، وأكثر ما يميز الواتساب الذهبي هو زيادة مدة عرض الفيديوهات لمدة أطول من الواتساب العادي، وهذا مع وجود الكثير من الخيارات والخصائص في المحادثة والتي لن تجدها في الواتساب العادي، وهذا مع القدرة الجيدة على وضع قفل على المحادثات التي هي في غاية الخصوصية، والتي لا ترغب في أن يراها أحد.

خطوات تثبيت واتساب ذهبي

تتمثل طريقة تحميل واتساب ذهبي في النقاط التالية: