سعر ومواصفات هاتف هواي p50 الجديد القابل للطي “HUAWEI P50 Pro”

سعر ومواصفات هاتف هواي p50 الجديد لعام 2022، حيث أصدرت Huawei هاتف ذكي عملاق جديد من نوع الجيب القابل للطي Huawei P50، ويحتوي هذا الهاتف على جودة صور مذهلة وعالية الدقة، حتى تسمح لمستخدميه من رؤية المعاينات والمعلومات حتى عندما يتم طي الشاشة بالكامل، يتميز تصميم الهاتف بشاشة دائرية بحجم غطاء 1 بوصة ، وواجهة تشبه ساعات المعصم الذكية، أليكم كافة المواصفات العالمية للهاتف الجديد هواوي p50.

مواصفات هاتف هواوي p50

الهاتف مصمم بأقوى وأحدث المواصفات ، لكن العقوبات الأمريكية ضد هواوي ما زالت تعد المانعة من استخدام أحدث إصدارات Android وخدمات Google الأخرى والتي تعد أمرًا مهمًا وضروريًا لأي مستخدم، ومن اهم المواصفات التي يتضمنها هاتف Huawei p50 التالي:

الهاتف به معالج سنا بدراجون (888) ويدعم شبكات الجيل الرابع بثمانية أنوية.

به أقوى نواة هي Kryo 680 بتردد 2.84 جيجا هرتز، ودقة المعالج 5 نانومتر ، وكذلك وحدة معالجة الرسومات.

يتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 10.7 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 40 ميجابكسل لالتقاط الصور عالية الدقة.

الهاتف الهاتف 190 جرام، مع طلاء الهاتف من الخارج من الألومنيوم ومعدنه زجاجي.

أما بالنسبة لأبعاده فيبلغ الطول ألأساسي للهاتف 158.8 ملم والعرض 8.5 ملم.

كما يدعم الهاتف خاصية الميكروفون الثانوي التي تهدف إلى منع الضوضاء أثناء المكالمة.

يمكن تسجيل مقاطع الفيديو بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطارًا في الثانية.

الشاشة الذكية يصل حجمها العام إلى 6.9 بوصة، مع دقة متميزة 1188*2790 بكسل.

جودة الشاشة هي FHD مع كثافة بكسلات 442 بكسل في البوصة.

شاشة OLED الخارجية وصل مقاسها إلي 1.04 بوصة بدقة 340*340 بكسل.

لتوسيع حجم الذاكرة بالهاتف يمكن تركيب كارت ذاكرة خارجي.

يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة الإصبع، مع وجود شريحتين نانو.

يمكن إلغاء قفل الهاتف باستخدام ميزة تأمين الجهاز بالوجه.

تحتوي علبة الهاتف علي الشاحن، ورأس الشاحن، ووصلة USB، ودبوس معدني وسماعة الأذن، وجراب خاص لحماية الهاتف من الصدمات، ودليل الاستخدام.

شاشة الغطاء للهاتف الذكية

شاشة الهاتف هواوي p50 الذكية يمكنها عرض العديد من التطبيقات ذات الخدمات المهمة للمستخدم مثل، الإخطارات والأوقات والتقويمات والموسيقى الرائعة والطقس، ويمكنك حتى استخدام مجموعة من الميزات الديناميكية لتخصيص الشاشة، ويمكن نقل المحتوى بسلاسة بين الشاشة الرئيسية وشاشة الغطاء للحصول على تجربة هاتف ذكي قابلة للطي والجيب، يعمل الهاتف يعمل بنظام التشغيل EMUI 12 الذي يوفر واجهة مستخدم متميزة مبتكرة ذات مظهر رائع وأنيق، بالإضافة إلي مزاياه الفائقة يمكن للهاتف التحكم في أجهزة متعددة بجهاز واحد.

سعر ومواصفات هاتف هواي p50

يتوفر هاتف HUAWEI P50 بلون Cocoa Gold و Gold Black وتم الاعلان عن سعره بالسعودية ومصر والأمارات علي النحو التالي: