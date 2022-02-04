طريقة شحن شدات ببجى موبايل عن طريق ID بخطوات سهلة وآمنة على حسابك في اللعبة

أسهل طريقة لشحن شدات ببجى 2022، لعبة ببجى موبايل من أشهر الألعاب القتالية التي يستخدمها الملايين حول العالم من جميع الفئات العمرية، وتعتمد لعبة ببجى على الحصول على مزيد من الشدات لكى تتمكن من خوض منافسة قوية باللعبة والفوز بالنهاية وهو ما يتطلب منك شراء العديد من الأسلحة والذخائر وكافة الأدوات المتاحة فى متجر اللعبة، ويبحث جميع المستخدمين دائما عن أسهل طريقة لشحن شدات ببجى وأفضل المواقع التي توفر هذه الخدمة بطريقة مضمونة وبسيطة سواء الطرق المجانية أو المدفوعة، وهو ما سوف نقدمه لكم.

شحن شدات ببجى عن طريق ID

إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة ومضمونة لشحن شدات ببجى فلا تجد أفضل من موقع Pubg Midasbuy وهو الموقع الرسمي لشحن شدات ببجى عن طريق ID أو رصيد الهاتف مع تقديم مجموعة رائعة من العروض والحصول على شدات مجانية عند شرائك لأول مرة.

الدخول إلى موقع Pubg Midasbuy.

قم بتحديد الدولة التي تنتمى إليها ثم انقر على انطلق.

حدد عملة UC عن طريق الضغط على شراء.

قم بإدخال رقم معرف اللعبة الخاص بك ID.

اختر طريقة الدفع المناسبة لك من بين الطرق المتاحة.

حدد كمية الشدات التي ترغب بها.

اضغط على “ادفع الآن” واكمل باقي التعليمات.

فور الانتهاء من إتمام عملية الدفع سيتم تحويل الشدات على حسابك فى ببجى موبايل.

طريقة الحصول على شدات ببجى مجانا

هناك طرق بسيطة ومضمونة %100 لشحن شدات ببجى فى السيزون الجديد عن طريق ID دون الحاجة إلى استخدام رصيد الهاتف أو الفيزا ولكن فقط عن طريق إتمام بعض المهام التي يطلبها الموقع والتي تستطيع تجميع النقاط منها لشحن الشدات على الفور، وذلك من الخطوات التالية: