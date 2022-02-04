الان تثبيت جراند ثيفت أوتو ليبرتي سيتي gta liberty city stories للاندرويد

جراند ثيفت أوتو ليبرتي سيتي هذه اللعبة بها العديد من الإصدارات الخاصة ذلك يرجع لشهرتها الواسعة على مستوى العالم حيث قامت الشركة المصنعة بإصدار نسخ عديدة منها فمن ضمن تلك النسخ Grand Theft Auto: San Andreas الذي طورتها شركة روك ستار جيم، ويمكنك تثبيت هذه اللعبة المميزة بكل سهولة على هاتفك الذكي المدعوم بخاصية الاندرويد بعد أن تم أصدار الجزء المخصص بالهواتف عام 2014 حيث كانت اللعبة في البداية مخصصة لمنصات الألعاب الإلكترونية مثل بلاي ستيشن وأكس بوكس ونتعرف الان علي طريقة التثبيت والمواصفات المطلوبة في الهاتف للتشغيل بدون أي مشاكل.

تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو ليبرتي سيتي

تثبت لعبة gta liberty city stories من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى المتجر المتوافق مع هاتفك المحمول سواء GOOGLEPLAY ، أو متجر APPLE Store .

كتابة لعبة gta liberty city stories من خلال المربع الخاص بالبحث.

ثم بعد ذلك يتم فتح العديد من أسماء لعبة جاتا للاندرويد ثم يتم تثبيت نسخة جراند ثيفت أوتو ليبرتي سيتي.

يوصى بتثبيت النسخة المشار إليها سابقاً ذلك للمعلومات المتداولة عنها بأنها بسعر أقل.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تثبيت اللعبة ثم تثبت خلال دقائق معدودة على هاتفك.

بعد ذلك يتم الضغط على أدفع الآن من خلال خانة الدفع، وثمن اللعبة ٣٠ ريال سعودي.

يتم تحديد الطريقة الخاصة بالدفع سواء ماستر كارد، أو فيزا وفقاً للوسيلة المتاحة.

بعد ذلك يتم دفع ثمن لعبة جراند ثيفت أوتو ليبرتي سيتي وفقاً للطريقة المرغوب فيها لكي

تكتمل العملية.

ثم بعد اكتمال عملية الدفع تظهر الصفحة الخاصة بتثبيت لعبة gta liberty city stories ثم يتم الضغط عليه لبدء التثبيت.

متطلبات تشغيل gta liberty city stories

تتطلب القليل من متطلبات التشغيل للعبة gta liberty city stories ذلك على عكس النسخة الخاصة كما أن النسخة الجديدة تشبه لحد كبير النسخة السابقة لها متطلبات خاصة بالتشغيل وهي كالتالي: