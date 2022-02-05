نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفر باقتك .. خطوات تشغيل واتساب whatsapp دون إنترنت في أكثر من جهاز محمول في المقال التالي

عمر شويل - جدة قررت شركة واتساب بعد الكثير من الوقت وبشكل رسمي اتاحة طريقة لتشغيل واتساب دون انترنت، حيث أصبحت تلك الميزة من أفضل وأبرز المميزات الذي ستفيد العديد من المستخدمين، كما أنه يمكن للمستخدمين ربط حساباتهم الموجودة داخل تطبيق واتساب بهاتف آخر أو كمبيوتر أو لاب توب، مما يسمح للمستخدم بإرسال واستقبال الرسائل والصور والملفات ليس من الضروري إبقاء الهاتف الأساسي متصلا بالإنترنت، ومن خلال تلك التطورات أصبحت شركة واتساب الآن من إحدى الشركات التي تعمل لحساب شركة فيسبوك المشهورة تحت اشرافها وإدارتها، حيث تم تطوير وتحسين مستوى الخدمة بشكل عام وتقليل وإصلاح الأخطاء الناتجة عن حدوث أضرار أو التأخير في استعمال التطبيق بشكل متقطع.

خطوات تشغيل واتساب whatsapp دون إنترنت

طبقا لما صرحت به صفحة الدعم الخاصة بشركة واتساب أصبح بإمكاننا استخدام نفس حساب الواتساب على أكثر من جهاز في الوقت نفسه من جميع أنحاء العالم، حيث يمكن أن يكون عددها أربعة أجهزة متواصلة مع هاتف واحد، كما يمكننا استعمال خاصية أو أداة واتس ويب من الكمبيوتر والأجهزة الأخرى كاللاب توب أو الكمبيوتر للاتصال بحساب الواتساب من خلال ربطها بالهاتف حال اتصاله بالإنترنت وبعدها يمكننا تشغيله على الجهاز الآخر.

تتيح خاصية الأجهزة المرتبطة حلاً جديدا لأحد قيود واتساب المعروفة والتي تمنع المستخدمين من فتح حساب واتساب الخاص بهم علي أكثر من جهاز، ولكن يجب الاستمرار في استخدام هذه الخدمة مع بقاء الهاتف المسجل عليه الحساب متصلا بالإنترنت، وذلك حتي يتمكنوا من إجراء أي محادثة علي الأجهزة المرتبطة بالجهاز الأساسي، كما يوجد ميزة فحص الرمز الخاص بحساب واتساب الخاص بشخص آخر ليمكنك من فتح حسابه على جهازك من خلال فحص هذا الكود البرمجي وبهذا يستطيع فتح حسابك دون اتصال الجهاز الأساسي بالإنترنت.

طريقة تشغيل حسابين واتساب علي جهاز واحد

انتشرت هذه طريقة علي الأجهزة الحديثة من الأندرويد والتي تمكن أصحابها من تشغيل حسابين واتساب علي جهاز واحد بدون أي برامج وهذه الميزة موجود بشكل أساسي في الأجهزة الحديثة وهي خاصية التطبيقات المزدوجة أو استنساخ التطبيقات حيث تقوم بأنشاء نسخة ثانية لتطبيقات مثل واتساب وغيره من التطبيقات الأخرى، وللحصول على تلك الخاصية يجب اتباع هذه الخطوات:

في البداية ندخل إلى الواجهة الرئيسية للهاتف ونقوم بفتح تطبيق واتساب.

بعد ذلك نقوم بالدخول إلى إعدادات الجهاز.

بعدها نذهب مباشرة إلى إعدادات التطبيقات لنجد خاصية التطبيقات المزدوجة أو استنساخ التطبيقات.

بعد ذلك نقوم بالنقر على تطبيق واتساب وعمل نسخة ثانية له.

وبهذه الخاصية يمكن تشغيل حسابين من واتساب علي هاتف واحد بدون الحاجة إلى أي برنامج.