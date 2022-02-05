تعرف طريقة تحميل لعبة ماين كرافت Minecraft أحدث إصدار بطريقة مضمونة ورسمية

تتواجد الكثير من ألعاب الفيديو على الساحة وتمتلك شعبية وقاعدة جماهيرية كبيرة إلا أن القليل منها فقط هو من استطاع أن يترك بصمة واضحة وتأثيراً كبيراً على اللاعبين بحيث لا تفقد قيمتها أو متعتها وإحدى هذه الألعاب هي لعبة ماين كرافت Minecraft أكثر ألعاب الفيديو مبيعاً في التاريخ ويمارسها الملايين حول العالم، وقد اعتادت شركة مايكروسوفت الشركة المالكة للعبة على إدخال تحديثات دورية على اللعبة وإطلاق إصدارات جديدة منها كان أخرها الإصدار الجديد الذي صدر مؤخراً وأحدث العديد من ردود الأفعال الإيجابية وانعكست على عدد عمليات البحث عن طريقة تحميل اللعبة، وفي هذا الصدد نضع بين أيديكم اليوم تقرير تفصيلي عن طريقة تحميل لعبة ماين كرافت أحدث إصدار.

تحميل لعبة ماين كرافت أحدث إصدار

لا شك أن لعبة ماين كرافت تعد من أشهر ألعاب الفيديو وأكثرها شعبية في العديد من دول العالم، فقد استطاعت أن تحقق نسب مبيعات خرافية منذ العام الأول الذي انطلقت فيه سنة 2009 على يد مبرمجها الأصلي سويدي الجنسية وفي عام 2011 من قبل شركة مايكروسوفت بعدما قامت بشرائها، وتقوم فكرة اللعبة على إطلاق العنان للخيال واستغلال الموارد التي تتواجد بها مثل الصخور والطين والمياه والأخشاب في بناء الحصون والقلاع، كما يقوم اللاعبين بمقاتلة الوحوش والطيران وغيرها من الأمور الأخرى الرائعة، هذا وتتسم اللعبة بالعديد من المميزات المدهشة ومنها إمكانية اللعب الجماعي والتنافس مع ملايين اللاعبين حول العالم وخاصية المحيط المفتوح الذي يسمح لك بالتنقل بحرية داخل اللعبة، ويمكنكم تحميل لعبة ماين كرافت أحدث إصدار على الكمبيوتر من خلال الخطوات التالية.

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة مايكروسوفت.

كتابة اسم اللعبة في صندوق البحث الذي يتواجد في أعلى الصفحة الرئيسية للموقع ومن ثم الضغط على زر بحث.

اضغط على زر شراء اللعبة وعليك دفع قيمتها والتي تبلغ حوالي 99 دولاراً وبعد ذلك اتبع الخطوات التي يطلبها منك الموقع حتى تتم عملية التثبيت.

تحميل لعبة ماين كرافت على الأندرويد

ويتم تحميل لعبة ماين كرافت على الأندرويد من خلال فتح متجر جوجل وكتابة اسم اللعبة في صندوق البحث والضغط على زر Search ثم النقر على أيقونة اللعبة التي ستظهر في قائمة النتائج والنقر على زر تثبيت.