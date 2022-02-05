نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات 2022 عودة من جديد لقناة الأطفال الأولى على النايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي المصري نايل سات، أصبحت من أهم الترددات التي يتم البحث عنها الآن من قبل الآباء والأمهات في العالم العربي من المحيط إلي الخليج، لتثبيت قناة الأطفال الأولى والتي تقدم محتوى مميز للطفل العربي، بعد أن توقف بث القناة طيلة السنوات الماضية على القمر الصناعي المصري، واليوم تعود في ثوب جديد ويمكن للجميع الآن الاستمتاع بالقناة، من خلال اتباع الخطوات التالية.
في ظل جائحة كورونا وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، والمعروف أن الأطفال يحبون الانطلاق فأن القناة أصبحت المتنفس الأول للأطفال في الاستمتاع بوقتهم، من خلال سماع أفضل الأغاني والأناشيد التي تقدم رسالة هادفة للطفل في قالب بسيط يسهل على الأطفال أستيعابه، من خلال كلمات تناسب أعمارهم السنية المتقدمة.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|12258
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
تردد قناة طيور الجنة نايل سات
قناة طيور الجنة هي أول قناة فضائية متخصصة للأطفال، انطلقت عام 2008 من أستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، وكانت تبث وقتها تردد صيغة sd العادية قبل أن تتطور، وتصبح تبث عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً بعد أن كانت تبث باللغة العربية فقط أصبحت تبث بعدة لغات مثل اللغة الإنجليزية والتركية، بهدف الوصول إلي أكبر عدد من الأطفال حول العالم.
قنوات toyor aljanaah
قناة طيور الجنة اعتمدت في بداية بثها على عائلة مالكها خالد مقداد، وأبناءه عصام ومقداد والمعتصم بالله، ثم مع أنتشارها أصبحت تبحث عن المواهب الصغيرة في جميع البلدان العربية، وتستقطبهم للعمل بها من خلال إقامة الحفلات في الدول العربية والبحث عن المواهب.
برامج قنوات طيور الجنة
كانت القناة تقدم الأناشيد والأغاني الخاصة بالأطفال بصورة جعلت الأطفال يرتبطون بالقناة، ويرغبون في مشاهدتها ومع الوقت أطلقت إدارة القناة قناة متخصصة للأطفال الأقل من 5 سنوات، وقناة للأكبر من الخمس سنوات وبدأت في تقديم فقرات متنوعة، مثل فقرة نشرة أخبار الدار التي كان يقدمه الأخوين عصام والمعتصم، وبدأت القنوات في التنوع وتقديم فقرات جديدة.