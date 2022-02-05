نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لشحن شدات ببجي BUBGE MOPILE من الموقع الرسمي لكافة الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي للآيفون والاندرويد، لاعبي ببجي في كل مكان يرغبون في امتلاك الشدات، لأنه من خلالها يستطيع اللاعب شراء ما يحتاج إليه، بالإضافة إلى مميزات كثيرة أخرى، ودائماً البحث عن طرق شحن الشدات تتصدر قائمة البحث في كافة محركات البحث وهذا بسبب وجود الملايين الذين يلعبون ببجي في كل أنحاء العالم حيث أنها اللعبة الأكثر انتشاراً بين الألعاب الإلكترونية، وفيما يلي سوف نقدم طريقة الشحن سواء لأجهزة الايفون أو الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد، تابعونا حضراتكم للتعرف على طريقة شحن شدات ببجي بطرق رسمية.

طريقة شحن شدات ببجي للآيفون

يستطيع لاعبي ببجي بشحن الشدات عبر أجهزة الآيفون من خلال رصيد أبل أي دي باستخدام بطاقة Tunes وخطوات الشحن كما يلي.

يقوم اللاعب بشحن رصيده الخاص على ابل أي دي.

ثم يقوم بفتح اللعبة وتسجيل الدخول إلى حسابه أو الحساب الذي يرغب في شحن الشدات له.

يتم الضغط على الشدات التي يرغب في شرائها وتحديد الكمية التي يحتاج إليها.

ثم يقوم بالضغط على الدفع عن طريق رصيد I Tunes.

يستطيع لاعبي ببجي في المملكة العربية السعودية بشراء بطاقات I Tunes من موقع بطاقاتي.

شحن شدات ببجي لأجهزة الاندرويد

يقوم اللاعب بتسجيل الدخول إلى جوجل بلاي وشحن بطاقاته الخاصة.

ثم يفتح اللعبة ويقوم بتسجيل الدخول إلى حسابه على اللعبة.

يضغط على شكل الشدات ويختار الكمية التي يحتاج إليها.

يضغط على دفع الحساب من خلال استخدام حساب جوجل بلاي.

موقع شحن شدات BUBGE

هناك موقع يتم من خلاله شحن شدات ببجي يطلق عليه midasbuy يمكن تسجيل الدخول عليه، وكتابة كافة البيانات المطلوبة من اللاعب، سواء رقم الجوال أو الآي دي، ثم عليك كتابة الشدات المطلوبة، وطريقة الدفع المناسبة، وبهذه الطريقة يتم حصولك على الشدات المناسبة.

أهمية شدات ببجي

تمكن اللاعبين من شراء المستلزمات مثل الملابس والأسلحة والذخائر وغيرها.

شراء المركبات الحربية وسيارات التنقل بالإضافة إلى المستلزمات التي يحتاج إليها اللاعب ليبقي على قيد الحياة.

مهمة للاعبين تمكنهم من الصعود داخل اللعبة لأعلى المستويات.

قدمنا طرق سهلة تساعد لاعبي ببجي في شحن الشدات سواء لمستخدمي الآيفون أو أجهزة الأندرويد.