نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “قاتل الوحوش واستمتع بالمغامرات الشيقة” طريقة تحميل لعبة ماين كرافت MINECRAFT في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تحميل لعبة ماين كرافت سؤال يطرحه العديد من عشاق ألعاب الفيديو بعد أن برزت اللعبة بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة وأصبحت من أشهر الألعاب في التاريخ بفضل مميزاتها المدهشة ومراحلها الممتعة والمهام التي تزودك بجرعة من التشويق والإثارة التي لا مثيل لها، وتعد لعبة ماين كرافت واحدة من الألعاب التي استطاعت أن تشكل قاعدة شعبية كبيرة متنوعة الفئات والأعمار وقد ذاع صيتها في جميع أنحاء العالم وخاصةً خلال الآونة الأخيرة مع توفيرها على العديد من منصات التشغيل مثل مايكروسوفت ويندوز والماك والإكس بوكس والأندرويد وغيرها، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم تقرير تفصيلي عن طريقة تحميل لعبة ماين كرافت على الكمبيوتر من خلال خطوات سهلة وبسيطة.

تحميل لعبة ماين كرافت على الكمبيوتر

لا شك أن ألعاب الفيديو أصبحت من الوسائل الشهيرة التي تساعد على تزجية الوقت وقتل الملل ولهذا اتسعت دائرة من يمارسونها بشكل كبير مؤخراً، وقد تصدرت العديد من الألعاب قائمة الأكثر طلباً ومبيعاً ومنها ألعاب الأكشن والمغامرة وألعاب الذكاء وألعاب الخيال العلمي، ولكننا سنسلط الضوء من خلال هذا المقال على لعبة واحدة فقط ألا وهي لعبة ماين كرافت التي أصبحت حديث العالم في السنوات الأخيرة، وهي تُصنف ضمن ألعاب الأكشن التي تحفز التفكير وتطلق العنان للخيال وتساعد على تنمية قدرات الأطفال واكتشاف مواهبهم وتقوم اللعبة في الأساس على استخدام مجموعة من الأشخاص ثلاثية الأبعاد في تنفيذ المهام المختلفة والمتنوعة ومنها جمع الموارد لبناء القلاع والحصون والاستكشاف وتبادل المواد وقتال الوحوش وغيرها العديد من المهام الأخرى التي ستنال إعجابكم بكل تأكيد، وفيما يلي نستعرض لكم طريقة تحميلها على جهاز الكمبيوتر.

فتح الموقع الرسمي لمايكروسوفت وتسجيل الدخول.

كتابة اسم اللعبة في صندوق البحث ثم الضغط على زر Search.

فتح الصفحة الخاصة باللعبة ثم الضغط على زر التحميل ولكن قبل ذلك عليك تسديد قيمة اللعبة والتي تبلغ حوالي 99 دولار.

بعد انتهاء عملية التثبيت يمكنك فتحها من خلال الضغط على أيقونتها التي ستظهر على الشاشة الرئيسية.

مميزات لعبة ماين كرافت

تتسم لعبة ماين كرافت بالعديد من المميزات الرائعة التي تعمل الشركة المصممة على تحديثها وتطويرها بشكل دوري ومنها ما يلي.