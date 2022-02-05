نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل علي كوينز في PES 2021 و خطوات الشحن في PES eFootball الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف تحصل علي كوينز في PES 2021 هو السؤال الهام لكافة عاشقي لعبة الساحرة المستديرة وذلك بعد أن تم تحديث وتطوير . efootball pes 2022 Konami الجديدة . التي تعمل الآن علي كافة الهواتف المختلفة والأنظمة الخاصة بنظام التشغيل علي الهاتف . كما أن الحصول علي كوينز في بيس 2021 لكي ما يتم الاستمرار في المنافسة داخل اللعبة . وأيضاً لعمليات الشراء المستمرة للاعبين لذلك عملية شحن كوينز PES 2021 Mobile . أمر لا غني عنه في اللعبة ويتم شراء اللاعبين علي طريق الكوينز عبر قائمة BOX DRAW وذلك لأي لاعب أعتزل اللعب بشكل رسمي . كذلك شحن كوينز PES 2021 Mobile النسخة الجديدة أمر لا بد من توافره داخل اللعبة والذي سنتعرف علي الطريقة الخاصة . بشحن كوين efottball pes اليوم بالمقال .

كيف تحصل علي كوينز في PES 2021 بشكل مضمون

هناك بعض المواقع التي تروج لفكرة شحن كوينز PES 2021 Mobile النسخة الجديدة . والتي تكون مضللة وليست صحيحة ولكن عبر الخطوات التي سنعرضها يمكنكم الحصول علي 600 أو 100 كوينز في لعبة إي فوتبول بيس 2021 المحدثة كالآتي :-

في بداية الأمر يجب عليك تثبيت efootball pes 2022 Konami عبر المتجر الرسمي ودفع ثمنها قبل التثبيت . كما بعد التثبيت سيقوم الموقع بعرض الحصول علي GB أو هدايا يتم منحها لك بشكل يومي من إي فوتبول بيس . كذلك يتم الدخول علي موقع اللعبة مرتين أسبوعياً ليتم شحن كوينز PES 2021 Mobile النسخة الجديدة . في المرة الأولي بعدد 10 كوينز حتي اليوم الخامس واليوم السادس يتم الحصول علي 20 كوينز . ويتم زيادة العدد كلما زاد الدخول علي الموقع كذلك يزداد عدد الكوينز في لعبة إي فوتبول بيس 2021 ليصل في بعض الأوقات إلي 400 كوينز أو أكثر في الشهر الواحد . تلك الطريقة الخاصة بالحصول علي كوينز في بيس 2022 تتم بشرط الفوز في المباريات اليومية . التي يتم لعبها في PES 2021 Mobile . أذأ ما كانت رغبتك في شحن كوينز PES 2021 Mobile بشكل يومي يجب الاستمرار في لعب المباريات . المختلفة في الدوريات المتاحة علي بيس 2022 .

كيف تحصل علي كوينز في PES 2021 عبر عربة التسوق بالمتجر الرسمي

PES eFootball تتيح شحن كوينز PES 2021 Mobile النسخة الجديدة بعد أن تم تحديث النسخة الأخيرة . من شركة KONAMI وأتاحت منح لاعبيها كوينز في نسخة لعبة إي فوتبول بيس 2021 المحدثة بالخطوات التالية :-

يتم تسجيل الدخول علي اللعبة في المتجر بحسابك الخاص ويتم الضغط علي عربة التسوق في الصفحة الرئيسية .

كما من خلال قائمة إي فوتبول بيس 2022 موبايل وخانة MY CLUB COINS يتم الضغط عليها . ستجد عرضين مختلفين في القائمة العرض الأولي يتم شحن كوينز PES 2021 Mobile بسعر 4.50 ريال سعودي . ذلك مقابل 300 كوينز .

وخانة MY CLUB COINS يتم الضغط عليها . ستجد عرضين مختلفين في القائمة العرض الأولي يتم بسعر 4.50 ريال سعودي . ذلك مقابل 300 كوينز . كذلك بجانب العرض الثاني علي المتجر وهو الحصول علي 740 كوينز مقابل سعر 12.50 ريال سعودي .

موقع شحن كوينز Pes 2021 شركة كونامي بعد التحديث الأخير علي اللعبة

بعد أن تم الإجابة علي سؤال كيف تحصل علي كوينز في PES 2021 بالطريقة المدفوعة من المتاجر الرسمية . نعرض خلال السطور القادمة الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجاناً وتلك الطريقة التي تتيحها شركة KONAMI . لكي ما يتم شحن كوينز PES 2021 Mobile النسخة الجديدة بعدد يصل إلي 1000 كوينز . وذلك عبر أن تقوم بالتسجيل علي موقع كونامي الرسمي وأتباع الخطوات من الصفحة الرئيسية عبر القائمة الخاصة بعروض الكوينز . في نسخة efootball pes 2022 Konami الجديدة التي تم تحديثها مؤخراً .

كيف تحصل علي كوينز في PES 2021 وذلك لكافة أنواع هواتف أند رويد المختلفة والتي تم عرض تفاصيلها . داخل المقال اليوم وفيما يخص الطريقة الخاصة في الحصول علي كوينز في بيس 2021 للكمبيوتر . سوف نوافيكم في الأيام القادمة بقال لهذا الأمر .