مميزات وطريقة تثبيت لعبة روبلوكس ROBLOX على الأجهزة الإلكترونية بكل سهولة

طريقة تثبيت لعبة روبلوكس هو ما يشغل بال الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية، حيث أنها لعبة شيقة من أقرب الألعاب لدى الشباب والأطفال؛ فهي تتيح لك الكثير من المميزات وخطوات تدريبية تقوم على تعليم اللاعبين الجدد، كما يمكنك أيضا أن تلعب بمفردك أو ضمن فريق، بالإضافة إلى أنها تعلم الأطفال على تنمية المهارات وخلق روح التنافس بينهم، والآن من خلال مقالنا هذا نتعرف على أسهل الطرق التي يتم من خلالها تنزيل اللعبة بكل سهولة وأمان.

طريقة تثبيت لعبة روبلوكس

اليوم من خلال الخطوات التالية يتم تقديم أسهل طريقة لتحميل هذه اللعبة:

يتم الدخول على متجر التطبيقات جوجل بلاي الخاص بالهاتف المحمول الخاص بك، أو ما يعادله من التطبيقات المتشابهة من التطبيقات لدى أصحاب الهواتف الأخرى.

يكتب في مربع البحث اسم اللعبة وهو روبلوكس.

ثم بعد ذلك يتم اختيار التطبيق من ضمن التي تظهر من نتائج البحث.

يتم اختيار الإصدار الموجود ضمن ما يظهر لك.

بعد ذلك يتم النقر على التثبيت والانتظار حتى ينتهي التحميل.

ومن بعدها يتم فتح اللعبة والبدء باللعب فيها.

كيفية تنزيل لعبة روبلوكس من الموقع الرسمي

يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على تنزيل اللعبة بسهولة:

يتمكن اللاعبين جميعهم تنزيل اللعبة على هواتفهم من خلال جوجل بلاي.

لتسجيل دخولك إلى اللعبة لا بد من إنشاء حساب حديث من على الإنترنت ويتم إدخال اسم الشهرة خاص بك.

يتم تسجيل البيانات اللازمة لك من السن والجنس كما يسجل أيضا كلمة المرور.

يتم تصميم الشخصية التي سوف يتم اختيارك لها لتكون البطل داخل اللعبة.

وهناك العديد من الاختيارات من شكل القائد.

بعد الانتهاء من اختيار شكل المغامر يجب عليك اختيار البيئة التي تقيم بها أثناء اللعبة.

يوجد الكثير من المؤشرات التي يراعي اتبعها أثناء اللعبة.

يجب عليك متابعة مستوى الطاقة ومعدل الجوع والشبع كما يمكنك البحث عن الماء والطعام.

تعتبر هذه اللعبة محببة لدى الصغار والشباب.

مميزات لعبة روبلوكس