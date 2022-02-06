نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2022 على كافة الأقمار الصناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الجديد، تصنف قناة طيور الجنة ضمن أهم وأشهر القنوات الفضائية التي تخص عالم الكرتون والأطفال على مستوى العالم العربي، حيث تتمتع بالعديد من المميزات التي تميزها عن أي قناة أخرى من قنوات الأطفال، وهذا لأنها تهتم بعرض محتوى هادف ومفيد ومميز للأطفال ويشغل أوقاتهم ولذلك تبحث جميع الأمهات والآباء عن تردد قناة طيور الجنة الجديدة لهذا العام 2022 لكي يتابعها أطفالهم في أمان فهي تتميز بعدم عرضها لأي محتوى غير مناسب لسن الأطفال في جميع الفئات العمرية، تابعونا للتعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

الجدير بالذكر أنه قد تم وقف بث القناة لفترة طويلة، ولكنها عادت بالبث من جديد خلال الأيام القليلة الماضية بترددها الجديد، يمكنكم ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد من خلال البحث عن التردد التالي عبر القمر الصناعي النايل سات:

تردد القناة: 11258.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة على القمر الصناعي سهيل سات

تردد القناة: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 4/3.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 4/3.

أناشيد وأغاني قناة طيور الجنة

تميزت قناة طيور الجنة بعرضها لمجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني الجميلة التي يرددها الأطفال وهذا بسبب طريقة عرض الأغاني بطريقة فكاهية وسلسة وسهلة تناسب عقول الأطفال مما يسهل استيعابهم لها، ومن أشهر تلك الأغاني هي أغنية بابا تليفون، وأرنب أرنب مغرور، وحميدو الولد الشقي، كما تهتم القناة بعرض الأغاني والأناشيد الدينية مثل أغنية قلبي منكسر وأغنية ناديت.

تحرص قناة طيور الجنة على عرض الأغاني والأناشيد والبرامج بشكل مجاني وبدون تشفير وبدون أي مقابل مادي، وهي قناة أردنية الأصل وتبث من داخل دولة البحرين، يملكها رجل الأعمال الأردني خالد مقداد والذي أذاع أن القناة سوف تتوقف لفترة محددة وسوف تبث مرة أخرى بتردد جديد، حيث تهتم القناة بعرض عدد من البرامج والفقرات التي يقدمها مذيعين ومقدمين برامج بطريقة بسيطة ومرحة تناسب عقول وقلوب الأطفال.