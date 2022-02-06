خطوات تحديث لعبة أي فوتبول بيس efootball PES آخر إصدار على أجهزة الأندرويد والكمبيوتر والايفون

طريقة تحديث لعبة أي فوتبول بيس من أهم ما يبحث عنه كل من هو مهتم باللعب بتلك اللعبة، ومن خلال الاستعانة بخطوات بسيطة من الممكن أن يتبعها المستخدم يكون من السهل التحديث للعبة الإلكترونية المشهورة بيس، والتي تعد من أقوى ألعاب الجرافيك المشهورة، والتي تعرض أقوى مباريات لكرة القدم ما بين فرق قوية تتواجد بالنظام التشغيلي للعبة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نوضح أهم المعلومات التي تخص التحديث للعبة وكذلك كيفية تحميل اللعبة على الأجهزة المختلفة.

طريقة تحديث لعبة أي فوتبول بيس

طريقة التحديث للعبة أي فوتبول بيس نتابعها فيما يأتي حيث أن تلك اللعبة تهم كل مستخدم لديه شغف اللعب لكرة القدم، ومن خلال الاتباع لتلك الخطوات البسيطة القادمة سيتم تحديث اللعبة وفي أقل وقت ممكن.

خطوات تحديث اللعبة بيس:

يقوم اللععب بفتح جهازه الإلكتروني المتاح لتشغيل اللعبة.

فتح المتجر جوجل بلاي.

يتم تحميل اللعبة وعلى الفور تظهر على نظام تشغيل الجهاز.

يتم نقر زر التحديث لتظهر اللعبة في نسختها الجديدة والمعدلة والتي قد تم التحديث فيها للعديد من المباريات.

طريقة تشغيل اللعبة على الكمبيوتر

من الممكن أن يتم تشغيل تلك اللعبة على الحاسب الآلي من خلال اتباع ما يأتي:

يقوم المستخدم بفتح الحاسب الآلي وتوصيله بالشبكة العنكبوتية.

استعمال متصفح من المتصفحات القوية مثل جوجل كروم، أو متصفح سفاري أو استعمال متصفح فاير فوكس.

بخانة بحث المتصفح تتم الكتابة لاسم اللعبة باللغة العربية أو بالإنجليزية.

تظهر الأيقونة الخاصة باللعبة وعلى الفور يتم نقر الزر الخاص بالداون لود.

طريقة تشغيل اللعبة على الأندرويد

التحميل يتم من خلال الاستعانة بمتجر جوجل بلاي.

يقوم اللاعب بالبحث عن اللعبة من خلال تدوين اسمها بخانة البحث.

نقر مربع البحث عن اللعبة.

تظهر الأيقونة الخاصة باللعبة على الفور ويتم نقر زر التحميل.

طريقة تحميل اللعبة على الآيفون