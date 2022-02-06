Redmi Note 11 مميزات موبايل شاومي الجديد | أهم المواصفات والسعر

Redmi Note 11 أول هواتف شركة شاومي من عائلة الـNote لعام 2022. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق أحدث هواتفها من الفئة الاقتصادية للهواتف الذكية وهو هاتف Redmi Note 11 ، والجدير بالذكر أن تلك العائلة من هواتف الشركة شهدت انتشاراً واسعاً وكبيراً بين عدد كبير من المستخدمين في كلاً من مصر والوطن العربي ،وفيما يلي نتعرف علي أهم المواصفات التي يأتي بها الهاتف.

مواصفات هاتف Redmi Note 11 :

‌الهاتف يتوفر بوزن يقدر بحوالي 179 جراماً ، لذلك فهو يُعد خفيف نسبياً.‌

الخامات المستخدمة في تصنيع ظهر الهاتف تأتي من البلاستيك Poly Carbonite.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G.‌

كما يوجد مدخل إضافي خاص بإضافة كارت مميوري لإتاحة إمكانية زيادة مساحة التخزين.‌

كذلك فالهاتف متوفر بمقاومة للغبار ورذاذ الماء بشهادة IP53.‌

يحتوي الهاتف أيضاً علي شاشة بحجم 6.43 إنش من نوع AMOLED بجودة FHD+ مع كثافة بكسلات تصل إلي 1080×2460 بكسل بمعدل 409 بكسل لكل إنش.‌

كما تدعم الشاشة معدل التحديث الجديد 90 هيرتز والذي يعطي الشاشة السلاسة وسهولة الاستخدام.‌

كذلك الشاشة تتوفر مع أبعاد عرض واسعة 20:9 تستغل مساحة أكبر من الجهاز للإستمتاع بالمشاهدة والألعاب.‌

كما توجد علي الشاشة أيضاً طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.‌

أما عن الأداء فالهاتف يتوفر بمعالج من شركة Qualcomm وهو Qualcomm Snapdragon 680 4G ، والذي يتوفر بدقة تصنيع موفرة للطاقة 6 نانو متر.‌

كذلك المعالج ثماني النواة يحتوي علي أربعة انوية من نوع Kryo 265 Gold بتردد يصل إلي 2.4 جيجاهيرتز.‌

مع وجود أربعة آخري من نوع Kryo 265 Silver وبتردد أقل 1.9 جيجا هرتز.‌

الهاتف كذلك يأتي مع معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 610.‌

الهاتف يتوفر بثلاثة إصدارات مختلفة من سعة التخزين وتأتي كالآتي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، وأخيراً 128 جيجا مع 6 جيجا رام.‌

كما أن ذاكرة التخزين بالهاتف تأتي من نوع UFS السريع اصدار 2.2.

كاميرا هاتف Redmi Note 11 :

‌الهاتف يتوفر بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

أما عن الكاميرات الخلفية فالهاتف مزود بأربعة كاميرات : الأولي والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم خاصية الـPDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 وزاوية واسعة 118°.‌

الكاميرا الثالثة تأتي خاصة بالعزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 ، أما عن الأخيرة فتاتي بدقة 2 ميجا بكسل أيضاً وبفتحة عدسة F/2.4 إلا أنها خاصة بالتصوير الماكرو.‌

يوجد أيضاً بجانب الكاميرات فلاش من نوع LED ، مع دعم الكاميرات لخاصيتي الـHDR ، Panorama.‌

كما يدعم الهاتف أيضاً تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌سماعات الهاتف تأتي من نوع Stereo ، تعطي أصوات واضحة ونقية.‌

بالإضافة إلي وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

الهاتف كذلك يدعم خاصية الـNFC.‌

كما يدعم مستشعر الـIR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية من الهاتف.‌

بصمة الهاتف توجد في الجنب مدمجة مع زر الباور ، مع دعم خاصية الـFace Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بحجم 5000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال ساعة واحدة.‌

كذلك مدخل الشحن يأتي من نوع Type C 2.2 ، مع دعم خاصية OTG.‌

يتوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات فقط من الألوان المتاحة وهي كالتالي : الأبيض ، الرمادي ، والأزرق.

سعر هاتف Redmi Note 11 :