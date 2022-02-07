طريقة شحن شدات ببجي PUBG أصبح أكثر سهولة معنا 2022

تعتبر لعبة ببجي من أهم الألعاب الإلكترونية والقتالية التي يتم تداولها على متجر الألعاب في أنحاء العالم ونجحت في غزو العالم ودخول بلدان العالم ويطلقون عليها لعبة البقاء وفي الفترات الأخيرة زاد معدل البحث عن شحن شدات ببجي من قبل اللاعبين في جميع أنحاء العالم وتعطي شدات ببجي لاعبيها القدرة على شراء الملابس والأسلحة وشراء شخصيات جديدة داخل اللعبة وأدوات متنوعة وللقدرة على شحنها دون النصب عليكم تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي مقابل مبلغ مادي معين.

طريقة شحن شدات ببجي لأجهزة الأندرويد

هذه الطريقة آمنة للحفاظ على الحساب من السرقة

يقوم اللاعب بشحن جوجل بلاي.

يفتح اللعبة ويقوم بالضغط على رمز الشدات.

يقوم اللاعب بتحديد كمية الشدات التي يحتاج إليها.

تظهر له خيارات الدفع فيقوم باختيار طريقة الدفع بواسطة حساب جوجل بلاي.

يقوم اللاعب بتحديد عدد الشدات التي يريد الحصول عليها حتى يستخدمها داخل لعبة ببجي.

ثم يبدأ في عملية شحن الشدات ليستمتع بها.

طريقة شحن شدات ببجي على الكمبيوتر

يقوم اللاعب بالدخول على الموقع الرسمي للعبة.

ثم يقوم بإنشاء حساب على الموقع من خلال الإيميل والباسورد.

ثم يختار اللاعب الدولة التي يتبعها.

يختار اللاعب عدد الشدات التي يرغب في شحنها حتى يستخدمها في اللعبة.

يكتب رقم ID الخاص به في الخانة.

ثم يدخل كود التفعيل المرسل له على الهاتف.

ثم يدفع من خلال البطاقة الائتمانية أو رصيد الهاتف.

مميزات شحن شدات ببجي