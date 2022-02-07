طريقة شحن جواهر فرى فاير free fire gems بالطريقة الصحيحة وبالخطوات

طريقة شحن جواهر فرى فاير هذا ما يبحث عنه الكثير من خلال محركات البحث المتزايدة حاليا؛ حيث أنها من أفضل الألعاب الإلكترونية لذلك يسعى الكثير من محبي اللعبة لمعرفة أفضل طريقة لشحن الجواهر، ونجد أيضًا أن المواقع الوهمية التي تعرض حسابك للسرقة واختراق هاتفك والاستيلاء على بياناتك كثرت بشدة في الفترة الأخيرة، لذلك قد نعرض لكم أفضل طريقة شحن جواهر فرى فاير.

طريقة شحن جواهر فرى فاير

منذ انطلاق لعبة فرى فاير وهي في نجاح دائم ومن أجل لاعبيها وراحتهم قد يتم التحديث المستمر؛ حيث أنها من الألعاب الإلكترونية التي تم حصولها على شهرة عالمية، ومن خلال الخطوات التالية سوف نحصل على طريقة شحن جواهر فرى فاير وهي كما يلي:

نقوم باستخدام المتجر جوجل بلاي الموجود بهاتفك الشخصي.

يجب تحويل المتجر إلى حساب أمريكي حتى يتم الاستفادة بالنقاط وتجميعها.

ثم بعد عملية التحويل باستخدام التطبيقات التي تمنحك نقاط بعد كل تحميل، وعندما تصل إلى تثبيت يتم الضغط على إلغاء.

بعدها نقوم بتحويل النقاط من خلال الرصيد ببطاقة المتجر.

يتم فتح العروض الخاصة بجواهر فرى فاير.

بعد ذلك يتم الحصول على الجواهر الكثيرة من خلال الرصيد على جوجل بلاي.

خطوات شحن جواهر فرى فاير

من خلال النقاط التالية يتم الحصول على طريقة شحن جواهر فرى فاير:

يتم تسجيل الدخول على الموقع الخاص باللعبة.

ثم تقوم بتحديد اسم وكود الدولة التي تقيم بها بمجرد تسجيل الدخول.

يتم البحث عن اللعبة.

بعد ذلك يتم اختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

نقوم بعد ذلك بإدخال الرقم التعريفي الخاص بك.

يتم اختيارك لكمية الجواهر التي تريد الحصول عليها.

وفور هذا الإجراء يتم إرسال رسالة تؤكد لك عملية الشحن.

الذهاب إلى اللعبة ويتم التأكيد من أن الجواهر قد تم شحنها.

مميزات شحن جواهر فرى فاير

من خلال شحن الجواهر يمكنك الحصول على مميزات كثيرة، ومن أبرزها الآتي: