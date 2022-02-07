واتساب.. تحذيرات قوية من تطبيق يسمح بقراءة الرسائل المحذوفة على WhatsApp

تتوالى التحذيرات خلال هذه الفترة من خبراء الأمن السيبراني من تطبيق يسمح بقراءة الرسائل المحذوفة على واتساب، حيث حذر الخبراء جميع مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد من التطبيقات التي يقوم بتحميلها المستخدمون وتُساعدهم على قراءة الرسائل المحذوفة خلال هذه الفترة، مؤكدين على أن تلك التطبيقات تعرض الهاتف الخاص بك للخطر، ومن أهم تلك التطبيقات التي تسمح للمستخدم بقراءة الرسائل المحذوفة هو تطبيق wamr والذي تم تحميله من العديد من المستخدمين عبر الإنترنت.

تحذير من تطبيق يقرأ الرسائل المحذوفة على واتساب

يعمل تطبيق wamr على الدخول إلى الإشعارات من أجل عمل نسخة احتياطية منها، لذا فإنه يعرف جميع الرسائل التي يتم إرسالها حتى الرسائل التي تم حذفها، كما يمكن لهذا التطبيق استرداد الوسائط الإضافية من صور ومستندات والملصقات ومقاطع الفيديو وكذلك الملاحظات الصوتية التي يتم إرسالها بين المستخدمين على التطبيق، حيث حذر العديد من الخبراء من استخدامك مثل تلك التطبيقات التي تخترق الهاتف.

ومنا جانبه لاحظ تطبيق واتساب التلاعب الذي يحدث من أجل استرجاع الرسائل المحذوفة، وأنه قد يفرض بعض القيود على حساب المستخدم، كما أن الحساب قد يكون عرضه للحظر بالكامل، ومن التحذيرات التي أكد عليها أن البيانات قد تتعرض للخطر من خلال التطبيقات، والتي حذر منها خبراء الأمن مؤكدين أنها تؤدي إلى اختراق الجوال وتستهدف العديد من البيانات السرية والحسابات البنكية، لذا يجب حذف التطبيق فوراً من الجوال من أجل المحافظة على بيانات وبيانات جميع جهات الاتصال المشاركة معك.

ووفقاً لما تم نشره بشأن تطبيق wamr عبر تقرير أمن المعلومات، والذي يمكنه اختراق قوائم جهات الاتصال والبحث عن العديد من التفاصيل عبر الإنترنت، وعلى الرغم من خطورة ذلك التطبيق فإنه قد تم تحميله من عشرة مليون مستخدم، لذا تم تحذير الجميع بضرورة حذف التطبيق وعدم تحميله خلال الفترة القادمة، وخاصة أن تطبيق الدردشة الفوري قد أعلن مؤخراً على عدد من الميزات الجديدة التي تُساعد المستخدمين، وتجذب العديد من العملاء الجديد إلى التطبيق وسط منافسة قوية بين العديد من تطبيقات الدردشة الفورية في العالم