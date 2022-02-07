نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع كود فري فاير الرسمي صالح لجميع السيرفرات لذا اسرع للحصول علي الجوائز في المقال التالي
موقع كود فري فاير الرسمي سنعلمك من خلاله عن كيفية الحصول علي أكواد صالحة تستطيع أن تستخدمها بنفسك، فنحن نعمل علي أرضاء الزائر ونريد مساعدته بأي طريقة، لذا رجاءا تابع المقال لكي تحصل علي اكواد لجميع السيرفرات، وكيفية استخدام هذه الاكواد داخل اللعبة، واذا لم ينجح معك اي كود سنوفر طريقة عن كيفيه الحصول علي اكواد خاصة بك وان تكون صالحة 100% لك.
موقع كود فري فاير
إذا أردت الحصول علي اكواد فري فاير بنفسك هناك العديد من الطرق وهي: ممكن الحصول على Codes Free Fire مجانًا على شبكات Garena Free Fire الاجتماعية وفي الأحداث الرسمية للعبة، بالإضافة إلى بعض مستخدمي You Tube والمؤثرين، ولكن إذا كنت لا تريد البحث عنها، فنحن نقدم لك هنا في ثقفني كل أكواد فري فاير كل يوم لتجعلك قادمًا للحصول على مكافآتك كل يوم.
أكواد فري فاير سيرفر الشرق الاوسط
أكواد فري فاير صالحة اليوم وتذكر أن رموز فري فاير لها عدد محدود من عمليات الاسترداد، لذا اسرع قبل أن تتوقف عن العمل، لكي تستفيد من الجوائز والهداية. وعود غدا للمزيد.
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استرداد أكواد فري فاير
|1x M1014 صندوق غنائم العواء تحت الأرض
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|قسيمة شراء واحدة Diamond Royale
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|1x M60 صندوق نهب سلاح مطلي بالذهب و Heartthrob
|FF11DAKX4WHV
|2x MP40 صندوق نهب سلاح السنة الجديدة
|FFMCLJESSCR7
|M1014 – هدم
|FF10HXQBBH2J
أكواد فري فاير سيرفر أوروبا
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شروط الحصول علي أكواد
- يتكون رمز الاسترداد من 12 حرفًا، تتكون من أحرف كبيرة وأرقام.
- ثم تظهر مكافآت العناصر في علامة التبويب [قبو] في ردهة اللعبة؛ سيتم إضافة الذهب أو الماس إلى محفظة الحساب تلقائيًا.
- يرجى ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية الاسترداد. لا يمكن استرداد أي رموز منتهية الصلاحية.
- يرجى الاتصال بخدمة العملاء إذا واجهت أي مشكلة.
- تذكير: لن تتمكن من استرداد مكافآتك بحسابات الضيف. ثم يمكنك ربط حسابك بـ Facebook أو VK لتلقي المكافآت
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