تسريع الهاتف في خطوتين بدون برامج 2022 وداعاَ بطئ الهاتف بعد اليوم بأسهل طريقة خلال 3 دقائق، الكثير منا يعاني من بطئ الهاتف و بطئ سرعة التصفح و مشكلة في إستخدام الألعاب وتوقفها بإستمرار أثناء اللعب، يرجع ذلك إلى ضعف معالج الهاتف أو الجرافيك، لذا نتناول طريقة سهلة جداً للتغلب على هذه المشاكل والحصول على هاتف أسرع، من الأن وداعاً بطئ الهاتف بدون برامج نقدم لكم أفضل طريقة لتسريع الهاتف.

تسريع الهاتف في خطوتين بدون برامج

الخطوة الأولى كل ما عليك لكي تتمكن من التغلب على ضعف الهاتف بدون برامج هو النقر على ضبط الهاتف تظهر خيارات عدة يتم النقر على حول الهاتف، حيث تظهر خيارات عدة من بينهم الحالة، معلومات قانونية، معلومات البرنامج، معلومات البطارية و غيرهم، يتم إختيار معلومات البرنامج، تظهر خيارات معلومات الإصدار الكامل من إصدار الأندرويد، إصدار النطاق الأساسي، رقم الإصدار، إصدار برنامج مزود الخدة، إصدار برنامج الحماية و حالة الأمان المحسن لنظام الأندرويد، كل ما عليك هو إختيار رقم الإصدار.

وداعاَ بطئ الهاتف بعد اليوم

عند ظهور أيقونة رقم الإصدار يتم النقر عليها ثماني ضغطات بشكل متتالي و ليس نقرة واحدة، ثم يتم غلق الأيقونة و التوجه إلى الخطوة الثانية حيث يتم فتح ضبط الهاتف مرة أخرى ثم النقر على خيارات المطور لكي تتمكن من تسريع الهاتف، تظهر خيارات عدة كل ما عليك هو البحث عن خيارين مهمين وهما المسؤولان عن تسريع الهاتف، الأول هو خيار برنامج الجرافيك أو الرسوم المتحركة GPU حيث نجد الخيار أسفل أيقونة عرض تسارع الأجهزة، عليك تفعيل خيار فرض رض رسومات GPU حتى يظهر باللون الأزرق.

تسريع الهواتف الضعيفة بطريقة مضمونة

الخيار الثاني المختص بتسريع الهاتف والذي نجده أسفل أيقونة عرض تسارع الجهاز أيضاَ هو خيار فرض 4x MSAA، وقد يظهر بإسم OpenGL وهو خيار مسئول عن المعالج، حيث يساعد معالج الهاتف على القيام بمهامه ومعالجة البيانات بسرعة بالغة، كل ما عليك هو تفعيل الخيار حتى يظهر باللون الأزرق، ثم يتم الخروج من ضبط وإعدادات الهاتف، ثم إختبار سرعة الهاتف عن طريق التصفح على الإنترنت أو الدخول إلى لعبتك المفضلة، حيث نجد حل فوري لمشكلة بطئ الهاتف بدون برامج على الإطلاق.