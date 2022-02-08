مهام حرة.. تحديث جراند ثفت أوتو الجديد 2022 لعشاق GTA 5 وأبرز ملامحه لهواة المغامرة

تحديث جراند ثفت أوتو الجديد 2022 يتنظر العديد من لاعبي الألعاب التكنولوجية هذا التحديث، وهذا لأعتبرها واحدة من أنجح الألعاب ببلاستيشن4 وألعاب الكمبيوتر و دعمها من قبل العديد من أجهزة الهواتف الحديثة، ويرجع سبب شهرتها إلي أنها من أكثر الألعاب التي تتشبه بالحياة الواقعية وبراعة الرسم بها في نظام محاكاة الواقع حول لاعب اللعبة.

تحديث جراند ثفت أوتو الجديد 2022

كيفية الحصول على GTA 5 لنظام Android Full 2022، حيث تعتبر 5 ATG من الألعاب غير المتاحة علي جوجل بلاي لنظام أندرويد ولكن يمكن الحصول عليها عن طريق:

فتح متصفح Chrome وكتابة ROCK STAR GAME في شريط البحث.

ثم القيام بتسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك .

بعد ذلك تقوم بالبحث عن Grand Theft Auto 5.

سوف يظهر لك كل الإصدارات المتاحة لكلا من أجهزة الكمبيوتر والأندرويد وهاواوي.

تقوم بالضغط على خيار إصدار هاتف Android.

لابد أن تمتلك بطاقة مسبقة الدفع أو بطاقة دفع إلكترونية مفعلة بحساب في بلدك.

حيث تبلغ قيمة اللعبة 35 ريالا سعوديا وبعد ذلك تصبح اللعبة متاحة لك في نسختها الكاملة.

ميزات لعبة 5 Grand Theft Auto

ظهرت في جراند ثيفت أوتو V 5 العديد من المميزات الجديدة مثل:

خرائط الملاحة والمركبات الجديدة.

تميز بيئة لعبة GTA V الأصلية بوجودها كما هي في الحياة الواقعية التي نعيشها.

تحكم اللاعب بشكل كامل في اللعبة والتمكن من السيطرة على وضع اللعبة، فيستطيع اللاعب اختيار لعب المهام الحرة أو إكمال المهام في مغامرة كما يريد دون الالتزام بمهام محددة.

تتميز سيارات جراند ثيفت أوتو V 5 بإضافة التقنيات الحديثة لها بإمكانية التحكم فيها كما في الواقعة.

وجود أمكانية محاكاة شخصيات اللعبة، وإتاحة التنقل بسهولة من أماكن لآخري عن طريق خريطة اللعبة.

حرص شركة Rockstar علي القيام بتحديث اللعبة كل عام لتتناسب مع التحديثات التكنولوجية الحديثة وتناسب المستخدمين وتضفي على اللعبة جو من الإثارة والغموض، مما يجعل العديد من المستخدمين يقبلون عليها وينتظرون التحديثات الجديدة بفارغ الصبر.

وفي نهاية المقال نكون قد وضحنا لكم تحديث جراند ثفت أوتو الجديد 2022. والمميزات التي تميز هذا التحديث وسعره المتاح علي المتجر واللينك الخاص بذلك.