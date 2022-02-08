“استلم الجديد” خطوات تحديث لعبة ببجي نيوستيت إصدار 2022 pubg newstate ومميزات التطوير للاعبين

يبحث محبي لعبة ببجي عن طريقة تحديث لعبة ببجي نيوستيت، بعد أن قامت الشركة المصنعة للعبة بالإعلان عن أن ببجي نيوستيت هي الإصدار الأحدث للعبة ببجي موبيل، حيث تدور أحداث هذا الإصدار في عام ٢٠٥١، وقد قامت الشركة بتوضيح طريقة تحديث اللعبة، والمتطلبات التي تحتاجها اللعبة سواء على هواتف الأندرويد أو الأيفون.

خطوات تحديث لعبة ببجي نيوستيت إصدار 2022

يوجد مجموعة من الخطوات يجب إتباعها لكي تتمكن من تحديث اللعبة، وهذه الخطوات هي:

قم بالتأكد من توصيل الواي فاي بالهاتف.

قم بفتح متجر آبل ستور، أو متجر جوجل بلاي على الهاتف.

في المكان المخصص للبحث قم بكتابة اسم اللعبة.

ستظهر إليك شاشة جديدة قم باختيار كلمة تحديث.

سوف يتم تحديث اللعبة في غضون دقائق.

قم بفتح اللعبة وربط حساب الفيس بوك باللعبة لتتمكن من الاستمتاع بها.

متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيوستيت على الهاتف الأندرويد

طرحت اللعبة بتصميم مختلف عن الإصدار السابق، حيث أصبحت بجرافيك مميز وعالي جدًا، كما تم إضافة العديد من التصميمات والمعدات الثقيلة بداخلها، لذا تحتاج اللعبة العديد من المتطلبات، التي تتمثل في الآتي:

تحتاج اللعبة إلى مساحة 2GB فارغة لتشغيلها على الهاتف

يجب أن يكون الهاتف يعمل بأندرويد ١٠

تحتاج اللعبة إلى ذاكرة عشوائية قدرها ٤GB على الأقل.

يجب أن يكون معالج الهاتف من نوع SNAPDRAGON أو من الأنواع التي تعادله.

يجب أن يكون معالج الهاتف الرسومي من النوع القوي ومزود بقدرته على تحمل لعبة ببجي.

مميزات لعبة ببجي نيوستيت