Volvo تجمع التطور والأمان في سيارة أخرى

أعلن وكلاء شركة Volvo عن نية الشركة طرح نماذجها الجديدة من سيارات XC40 في الأسواق الأوروبية.

وحصلت المركبات الجديدة على بعض التعديلات مقارنة بمركبات XC40 السابقة، إذ زودت بأسقف مميزة بألوان مختلفة عن ألوان هياكلها الأساسية، كما حصلت على بعض التعديلات في أشكال المرايا الجانبية وممتصات الصدمات ومصابيح الضباب.

وداخليا حصلت هذه السيارات على مقود رياضي مكسو بالجلد ومجهز بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والسرعة والرد على المكالمات الهاتفية، وجهزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت واجهة القيادة على نظام مولتيميديا جديد معدل عن نظام Android Automotive OS، إضافة إلى شاشة لمسية تتصل لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية، وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

وزودت Volvo هذه السيارة بأنظمة أمان متطورة كنظام للتحكم أوتوماتيكيا بالفرامل في الحالات الطارئة، ونظام للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، ونظام النقطة العمياء، فضلا عن حساسات مسافات لمنع الاصطدام بالمركبات أو المشاة على الطرقات، وجهزتها بكاميرات أمامية وخلفية، وتقنيات لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد.

وستطرح هذه المركبة بنوعين من المحركات الهجينة الاقتصادية والصديقة للبيئة، منها محركات قادرة على توليد عزم 211 حصانا، ومحركات بعزم 231 حصانا.