تعرف علي مميزات لعبة روبلوكس ROBLOX وخطوات تنزيلها

قم بالسفر إلى عدد كبير من الدول مع القيام برحلات مليئة بالمغامرة عن طريق تحميل لعبة روبلوكس لأجهزة الأندرويد، وتدور أحداث اللعبة في عالم خيالي يجعلك تستمع بالمغامرات مع الأصدقاء في مختلف في عالم مليء بالأحلام، كما تمكنك من اختبارات عديدة تستطيع التحكم لها عن طريق الإعدادات، حجم اللعبة 124 ميجا بايت، وهي من ألعاب الأطفال التي تم إصدارها عام 2004، وتم عمل تحديث للإصدار القديم في عام 2005، وعندما تم إصدار اللعبة كان يتم تنزيلها لأجهزة الكمبيوتر فقط، وتم عمل تحديث للإصدار وأصبح من الممكن تحميل علي هواتف الأندرويد بعدد من الروابط المباشرة، فلعبة روبلوكس مجانية دون أي رسوم أو نفقات.

مميزات لعبة روبلوكس

تساعدك على الإبداع.

إنشاء عالم مميز من خيالك.

من الألعاب التي تناسب الأطفال.

يتم التسجيل للعبة من خلال الأب والأم.

تحتاج اللعبة إلى صبر كبير للحصول على عوالم أخرى.

عيوب لعبة روبلوكس

تحتاج اللعبة إلى جرأة كبير.

تعد من الألعاب المملة بعض الشيء.

من الألعاب الغير بديهية.

تحتاج إلى دفع مبالغ من المال للحصول على مميزات أعلى من الموجودة.

تحميل لعبة روبلوكس الكمبيوتر

كانت لعبت روبلكس قديما للكمبيوتر فقط ولكن تم عمل التعديلات في هذه النسخة ولتحميل اللعبة لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب نقوم بالخطوات التالية:

نقوم بإرسال الجهاز بالكمبيوتر.

نستخدم جوجل للبحث عن اللعبة.

نكتب روبلوكس في خانة البحث.

ننتظر حتى تنتهي عملية البحث.

نفتح موقع اللعبة.

قم باختيار رابط التحميل.

اضغط على الرابط.

بعد الضغط يتم التحميل.

قم بفتح ملفات الكمبيوتر واختر ملف تحفظ به بيانات اللعبة.

بعدها قم بتثبيت اللعبة.

استمتع باللعبة عن طريق إنشاء حساب من خلال الوالدين.

تحميل لعبة روبلوكس للأندرويد

لعبة روبلوكس مجانية تماما عند التنزيل حيث تتوافر اللعبة على جوجل بلاي لهواتف الأندرويد والآيفون ويتم تحميلها وتثبيتها بشكل سريع وسهل عن طريق: