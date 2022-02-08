نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي 2022 وتثبيت GTA San Andreas للأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي إصدار 2022 النسخة المحدثة والتي يتم البحث عنها بشكل يومي عن . طريقة مضمونة التي يتم بها تثبيت GTA V APK . كما أن هذه الإصدار من اللعبة يأتي معها نسخة أكثر تشويقاً من بين نسخ جراند ثفت أوتو 5 . وهي نسخة Grand Theft Auto: San Andreas كذلك بجانب أن . طريقة تحميل Grand Theft Auto: Vice city تتطلب معها بعض مواصفات بسيطة يتم توفيرها علي الجوال . لأن مواصفات grand theft auto: vice city للأندرويد تختلف تماماً عن مواصفاتها للكمبيوتر . لذللك سنعرض تلك المواصفات في لعبة Grand Theft Auto: Vice city لهواتف أند رويد . وكيفية تثبيت GTA Vice City موبايل من المتجر الرسمي المعتمد .

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي لكافة جوالات أند رويد

لعبة grand theft auto v5 فايس سيتي تتشابه إلي حد ما طريقة تحميلها مع طريقة تحميل . GTA San Andreas في جزء مشترك خاص بمواصفات التثبيت علي الجوال . كما تتم طريقة تحميل GTA V للاندرويد فايس سيتي عبر متجري أبل ستور لهواتف أيفون ومتجر . جوجل بلاي للأندرويد كذلك بجانب موقع الشركة الرسمي المنتجة للعبة Grand Theft Auto: Vice city شركة Rockstar . ولكي تتبع طريقة تحميل أي نسخة من نسخ جراند ثفت أوتو 5 مثل GTA Liberty City Stories أو أي نسخة من لعبة GTA V الأصلية . المتاحة علي المتاجر يجب أن يكون هاتفك متوافق مع مواصفات اللعبة المحدثة مؤخراً .

مواصفات طريقة تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي علي هواتف أند رويد

لكي ما يتم تثبيت نسخة grand theft auto: vice city للأندرويد من متجر جوجل بلاي يجب أن يتم توفير المواصفات . التي طرحتها الشركة المنتجة لكي ما تعمل لعبة Grand Theft Auto بشكل سهل وأسرع وتلك المواصفات هي كالآتي :-

توفير مساحة داخلية بالجوال خاصة بالتخزين لا تقل عن مساحة 4GB لتثبيت لعبة grand theft auto v5 فايس سيتي . كما يجب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائي بالهاتف مساحتها فارغة بقدر 3GB لتشغيل GTA V للاندرويد . كذلك من الضروري توافر تقنية سناب دراجون الحديثة أخر إصدار وهي تقنية 865 . تتطلب لعبة gta 5 للاندرويد فايس سيتي أن يكون معالج الهاتف ثماني النواة . كما أن لعبة GTA V الأصلية أن يكون نظام تشغيل جوالك نظام لا يقل عن إصدار 11 لتعمل جراند ثفت أوتو بشكل أسرع . تختلف مواصفات Grand Theft Auto: San Andreas عن فايس سيتي في توفير مساحة التخزين الداخلية فقط . حيث GTA San Andreas للاندرويد تتطلب أيضاً بجانب المساحة توفير معالج لا يقل عن رباعي النواة بالهاتف .

مميزات لعبة Grand Theft Auto: Vice city

لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد فايس سيتي بها العديد من المميزات داخلها التي أضيفت مع . طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد لكي ما يكون هناك جديد عن النسخة المعتادة منها وتلك المميزات هي كالتالي :-

أبطال Grand Theft Auto: Vice city بنفس عدد جراند ثفت أوتو: سان أندرياس وهما خمسة أبطال .

بنفس عدد جراند ثفت أوتو: سان أندرياس وهما خمسة أبطال . يقود أبطال لعبة grand theft auto: vice city pc وأند رويد بطل واحد فقط لتخطيط أرتكاب كافة جرائم المغامرات .

وأند رويد بطل واحد فقط لتخطيط أرتكاب كافة جرائم المغامرات . كما تم توسعة مساحة أرض مغامرات grand theft auto: vice city للأندرويد إلي 35 كيلو متر مربع .

إلي 35 كيلو متر مربع . كذلك تم إضافة كافة تفاصيل ثلاث ولايات أمريكية مختلفة بمبانيها الشاهقة وقري ذات طابع ريفي بضواحي المدن .

لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد فايس سيتي تتميز بجرافيك عالي يشعرك اللاعب بأن محتويات اللعبة واقعية جداً .

بعد أن تعرفنا علي مميزات اللعبة خلال السطور نتعرف علي طريقة تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي .

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي من متجر Googleplay

لكي ما يتم تثبيت grand theft auto: vice city 2022 يجب أن يكون لديك حساب علي المتجر . بعد دخولك علي المتجر يتم تسجيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 بخانة البحث . ستظهر نسخ عديدة Grand Theft Auto: San Andreas و لعبة GTA Liberty City Stories وغيرهما . يتم اختيار لعبة Grand Theft Auto: Vice city ودفع سعرها بالمتجر وهو ما يقارب 35 ريال سعودي . دفع سعر لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد يتم من خلال بطاقات الائتمان أو أي طريقة متاحة علي المتجر . كما بعد أن تقوم بدفع سعر لعبة GTA V يتم ضغط زر التثبيت علي هاتفك . بنفس تلك الخطوات يتم تثبيت GTA San Andreas للاندرويد أو أي نسخة من نسخ لعبة Grand Theft Auto .

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي النسخة الحديثة التي قامت بتحديثها شركة روك ستار وهي خطوة معتادة من كل عام . يتم ثبيت جراند ثفت أوتو فايس سيتي عبر متجر جوجل بلاي لهواتف أند رويد .