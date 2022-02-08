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طريقة تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي 2022 وتثبيت GTA San Andreas للأندرويد

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عمر شويل - جدة طريقة تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي إصدار 2022 النسخة المحدثة والتي يتم البحث عنها بشكل يومي عن . طريقة مضمونة التي يتم بها تثبيت GTA V APK . كما أن هذه الإصدار من اللعبة يأتي معها نسخة أكثر تشويقاً من بين نسخ جراند ثفت أوتو 5 . وهي نسخة Grand Theft Auto: San Andreas كذلك بجانب أن . طريقة تحميل Grand Theft Auto: Vice city تتطلب معها بعض مواصفات بسيطة يتم توفيرها علي الجوال . لأن مواصفات grand theft auto: vice city للأندرويد تختلف تماماً عن مواصفاتها للكمبيوتر . لذللك سنعرض تلك المواصفات في لعبة Grand Theft Auto: Vice city لهواتف أند رويد . وكيفية تثبيت GTA Vice City موبايل من المتجر الرسمي المعتمد .

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي
GTA Vice City موبايل

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي لكافة جوالات أند رويد

لعبة grand theft auto v5 فايس سيتي تتشابه إلي حد ما طريقة تحميلها مع طريقة تحميل . GTA San Andreas في جزء مشترك خاص بمواصفات التثبيت علي الجوال . كما تتم طريقة تحميل GTA V للاندرويد فايس سيتي عبر متجري أبل ستور لهواتف أيفون ومتجر . جوجل بلاي للأندرويد كذلك بجانب موقع الشركة الرسمي المنتجة للعبة Grand Theft Auto: Vice city شركة Rockstar . ولكي تتبع طريقة تحميل أي نسخة من نسخ جراند ثفت أوتو 5 مثل GTA Liberty City Stories أو أي نسخة من لعبة GTA V الأصلية . المتاحة علي المتاجر يجب أن يكون هاتفك متوافق مع مواصفات اللعبة المحدثة مؤخراً .

مواصفات طريقة تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي علي هواتف أند رويد

لكي ما يتم تثبيت نسخة grand theft auto: vice city للأندرويد من متجر جوجل بلاي يجب أن يتم توفير المواصفات .  التي طرحتها الشركة المنتجة لكي ما تعمل لعبة Grand Theft Auto بشكل سهل وأسرع وتلك المواصفات هي كالآتي :-

  1. توفير مساحة داخلية بالجوال خاصة بالتخزين لا تقل عن مساحة 4GB لتثبيت لعبة grand theft auto v5 فايس سيتي .
  2. كما يجب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائي بالهاتف مساحتها فارغة بقدر 3GB لتشغيل GTA V للاندرويد .
  3. كذلك من الضروري توافر تقنية سناب دراجون الحديثة أخر إصدار وهي تقنية 865 .
  4. تتطلب لعبة gta 5 للاندرويد فايس سيتي أن يكون معالج الهاتف ثماني النواة .
  5. كما أن لعبة GTA V الأصلية أن يكون نظام تشغيل جوالك نظام لا يقل عن إصدار 11 لتعمل جراند ثفت أوتو بشكل أسرع .
  6. تختلف مواصفات Grand Theft Auto: San Andreas عن فايس سيتي في توفير مساحة التخزين الداخلية فقط .
  7. حيث GTA San Andreas للاندرويد تتطلب أيضاً بجانب المساحة توفير معالج لا يقل عن رباعي النواة بالهاتف .

مميزات لعبة Grand Theft Auto: Vice city

لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد فايس سيتي بها العديد من المميزات داخلها التي أضيفت مع . طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد لكي ما يكون هناك جديد عن النسخة المعتادة منها وتلك المميزات هي كالتالي :-

  • أبطال Grand Theft Auto: Vice city بنفس عدد جراند ثفت أوتو: سان أندرياس وهما خمسة أبطال .
  • يقود أبطال لعبة grand theft auto: vice city pc وأند رويد بطل واحد فقط لتخطيط أرتكاب كافة جرائم المغامرات .
  • كما تم توسعة مساحة أرض مغامرات grand theft auto: vice city للأندرويد إلي 35 كيلو متر مربع .
  • كذلك تم إضافة كافة تفاصيل ثلاث ولايات أمريكية مختلفة بمبانيها الشاهقة وقري ذات طابع ريفي بضواحي المدن .
  • لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد فايس سيتي تتميز بجرافيك عالي يشعرك اللاعب بأن محتويات اللعبة واقعية جداً .
  • بعد أن تعرفنا علي مميزات اللعبة خلال السطور نتعرف علي طريقة تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي .

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي من متجر Googleplay

  1. لكي ما يتم تثبيت grand theft auto: vice city 2022 يجب أن يكون لديك حساب علي المتجر .
  2. بعد دخولك علي المتجر يتم تسجيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 بخانة البحث .
  3. ستظهر نسخ عديدة Grand Theft Auto: San Andreas و لعبة GTA Liberty City Stories وغيرهما .
  4. يتم اختيار لعبة Grand Theft Auto: Vice city ودفع سعرها بالمتجر وهو ما يقارب 35 ريال سعودي .
  5. دفع سعر لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد يتم من خلال بطاقات الائتمان أو أي طريقة متاحة علي المتجر .
  6. كما بعد أن تقوم بدفع سعر لعبة GTA V يتم ضغط زر التثبيت علي هاتفك .
  7. بنفس تلك الخطوات يتم تثبيت GTA San Andreas للاندرويد أو أي نسخة من نسخ لعبة Grand Theft Auto .

طريقة تحميل جراند ثفت أوتو فايس سيتي النسخة الحديثة التي قامت بتحديثها شركة روك ستار وهي خطوة معتادة من كل عام . يتم ثبيت جراند ثفت أوتو فايس سيتي عبر متجر جوجل بلاي لهواتف أند رويد .

مريم الجابري

مريم الجابري

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