طريقة تحميل gta san andreas جراند ثيفت أوتو سان أندرياس النسخة الجديدة

gta san andreas جراند ثيفت أوتو سان أندرياس النسخة الجديدة، وخطوات، ومواصفات تثبيت اللعبة الأكثر بحثاً عن كيفية تثبيتها حيث أن تثبيت جراند أوتو سان أندرياس تم إتاحته بواسطة موقع شركة ROCKSTAR لكافة الأنواع المختلفة من الجولات حيث تعود مرة أخرى للحياة حيث تم أطلاق النسخة المخصصة للهواتف عام 2014 ومرت اللعبة منذ هذا التاريخ بالعديد من التحديثات وتتمثل الأحداث الرئيسية في اللعبى في ولاية سان أندرياس التي تم تطويرها علي ولاية سان فرانسسكو الأمريكية ونتعرف الأن علي أهم مميزات اللعبة وطريقة تحميل اللعبة علي الهواتف الذكية بكل سهولة.

إصدار لعبة جراند ثيفت أوتو سان أندرياس للأندرويد

تم إصدار لعبة جراند ثيفت أوتو سان أندرياس gta san andreas، وإطلاقها على المتاجر المعتمدة

من خلال:

تخطي حاجز تثبيت عدد ٣ مليون لاعب على مستوى أنحاء العالم حيث أن العدد مستمر في الازدياد لان لعبة جراند ثيفت أوتو سان أندرياس gta san andreas تصميمها الداخلي يحتوي على العديد من الامكانيات لم تكون موجودة سابقا مثل قاعدة طائرات هليكوبتر، وطرق انطلاق الطائرات.

إلى جانب لعبة جراند ثيفت أوتو سان أندرياس تحتوي كمية الأسلحة الجديدة والسيارات التي تم إضافتها للنسخة في لعبة جاتا٥ للاندرويد بشكل لم يكون متواجد في اي نسخة.

كما أن النسخة بالهاتف تتميز عن نسخة جراند ثيفت أوتو سان أندرياس للويندوز. حيث يرجع ذلك بسبب ان جرافيك سان أندرياس على الهواتف يشكل وضوحا أفضل من أجهزة pc.

كيف يتم تثبيت لعبة gta san andreas

تم إتاحة موقع الشركة على المتجر الرسمي المتوافق مع أنواع الجوالات المختلفة حيث يمكن تثبيت جراند أوتو سان أندرياس عبر موقع جوجل بلاي أو أبل أستو من خلال الخطوات التالية:

تأكد من أتصال هاتفك بشبكة الانترنت.

بعد ذلك يتم الدخول على متجر التطبيقات الخاص بهاتفك، ومن ثم كتابة gta san andreas.

بمجرد ظهور اللعبة يتم دفع قيمتها بالسعر المعلن عنه إلى جانبها.

تدفع قيمة لعبة جراند ثيفت أوتو سان أندرياس للاندرويد ببطاقات الائتمان، ووسائل أخري متاحة على الموقع.