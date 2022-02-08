نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استلم الآن” تحديث لعبة ببجي نيوستيت التحديث الجديد 2022 pubg newstate وما هي مميزاته في المقال التالي
يبحث محبي لعبة ببجي عن طريقة تحديث لعبة ببجي نيوستت، بعد أن قامت الشركة المصنعة للعبة بالإعلان عن أن ببجي نيوستت هي الإصدار الأحدث للعبة ببجي موبيل، حيث تدور أحداث هذا الاصدار في عام ٢٠٥١، وقد قامت الشركة بتوضيح طريقة تحديث اللعبة، والمتطلبات التي تحتاجها اللعبة سواء على هواتف الاندرويد أو الايفون.
تحديث لعبة ببجي نيوستيت
يوجد مجموعة من الخطوات يجب إتباعها لكي تتمكن من تحديث اللعبة، وهذه الخطوات هي:
- قم بالتأكد من توصيل الواي فاي بالهاتف.
- قم بفتح متجر آبل ستور، أو متجر جوجل بلاي على الهاتف.
- في المكان المخصص للبحث قم بكتابة اسم اللعبة.
- ستظهر إليك شاشة جديده قم باختيار كلمة تحديث.
- سوف يتم تحديث اللعبة في غضون دقائق.
- قم بفتح اللعبة وربط حساب الفيس بوك باللعبة لتتمكن من الاستمتاع بها.
متطلبات تشغيل لعبة ببجي نيوستت على الهاتف الاندرويد
طرحت اللعبة بتصميم مختلف عن الاصدار السابق، حيث أصبحت بجرافيك مميز وعالي جدًا، كما تم إضافة العديد من التصميمات والمعدات الثقيلة بداخلها، لذا تحتاج اللعبة العديد من المتطلبات، التي تتمثل في الآتي:
- تحتاج اللعبة إلى مساحة 2GB فارغة لتشغيلها على الهاتف
- يجب أن يكون الهاتف يعمل باندرويد ١٠
- تحتاج اللعبة إلى ذاكرة عشوائية قدرها ٤GBعلى الأقل.
- يجب أن يكون معالج الهاتف من نوع SNAPDRAGON أو من الأنواع التي تعادله.
- يجب أن يكون معالج الهاتف الرسومي من النوع القوي ومزود بقدرته على تحمل لعبة ببجي.
مميزات لعبة ببجي نيوستت
- تتميز هذه اللعبة بأنها تحتوي على العديد من الأسلحة الحديثة والمطورة عن ما سبق.
- يمكنك استخدام طيارة بدون طيار.
- أصبحت المنازل والكهوف المتواجدة في اللعبة تحتوي على جدران من الزجاج.
- تم تحديث بعض الاسكوبات الموجودة في اللعبة.
- تم إضافة سيارة كهربائية بالإضافة إلى التحسين العام في اشكال المركبات.
- يوجد في اللعبة سيارات مسطحة لكي لا تتأثر السيارة بإطلاق النار.
- أصبح جرافيك اللعبة مطور ومميز عن ما سبق.
- تم تزويد اللعبة بدروع shield
- يوجد في اللعبة الكثير من الصواريخ وتقريبا ستكون على هيئة red zone
- يوجد الكثير من التقنيات والأساليب الحديثة والمطورة في اللعبة.
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