GlassWire.. تطبيق مجاني لتوفير استهلاك النت من متجر جوجل بلاي

يبحث الكثير من المستخدمين خلال هذه الفترة عن تطبيق مجاني لتوفير استهلاك النت، حيث يمكنك الآن تحميل تطبيق GlassWire من متجر جوجل بلاي، والذي يُساعد كثيراً في مراقبة شبكة الإنترنت الخاصة بك، ومنع جميع التطبيقات المتطفلة من الاتصال بها، كما انه يمنع التطبيقات الغير مرغوب فيها من الاتصال بالشبكة، حيث يمكنك منع تلك التطبيقات من الاتصال بالشبكة الخاصة بك وتوفير الباقة من خلال ضغطة واحدة فقط عن طريق الجدار الناري، كما أنه يقوم بعرض الإحصائيات الخاصة بالبيانات التي يتم تبادلها على شبكة النت.

تطبيق مجاني لتوفير استهلاك النت

يتميز تطبيق GlassWire بأنه تطبيق مجاني صاحب واجهة رائعة تتيح لجميع المستخدمين الأمن والحماية على مدر الـ24 ساعة، وهو بذلك يمنع أي خطر يأتي عبر شبكة الإنترنت، لذا ننصح الجميع بضرورة تحميل ذلك التطبيق الرائع الذي يوفر كثيراً من استهلاك باقة الإنترنت خلال هذه الفترة التي يعاني منها الكثيرون بسبب نفاذ الباقة قبل انتهاء الشهر، ومن أهم مزايا التطبيق ما يلي:

يوجد بالتطبيق عداد يعمل على حساب معدل الاستهلاك على الإنترنت فور الانتهاء من تحميله.

يقوم التطبيق بعمل إشعارات في حالة وجود برامج متصلة بالإنترنت.

يتميز بالتطبيق بوجود جدار ناري مع واجهة بسيطة يمكنك من خلالها التحكم في كافة الاتصالات بالشبكة.

يعمل على تزويد المستخدم بتقرير كامل عن أكثر التطبيقات استهلاكاً للإنترنت.

به وجه بيانية لعرش إحصائيات استهلاك الإنترنت.

طريقة تحميل التطبيق وكيفية استخدامه

يمكنك تحميل تطبيق GlassWire من خلال الدخول إلى متجر جوجل بلاي وهو تطبيق مجاني لتوفير استهلاك النت، وذلك من خلال الدخول على المتجر وكتابة اسم التطبيق في مربع البحث، والضغط على التطبيق من اجل التحميل وبعد انتهاء عملية التحميل يجب عليك تثبيت التطبيق على الهاتف، والاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها التطبيق لجميع المستخدمين، حيث يعمل التطبيق على تنظيم عملية استهلاك باقة النت على الهاتف، ويُساعد كثيراً في معرفة التطبيقات الأكثر استخدماً للإنترنت من أجل التعامل معها بالشكل الصحيح وتوفير الباقة من اجل استخدام أخرى أكثر أهمية خلال الفترة القادمة.