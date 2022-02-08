نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر.. لا تضع جهاز “الواي فاي” في هذة الاماكن في المنزل لتجنب ضعف الشبكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل أماكن وضع الراوتر في المنزل، تعد مشكلة بطيء سرعة الإنترنت من أكثر المشاكل التي تواجه الكثيرين في معظم المنازل، وقد يظن البعض إن سبب المشكلة من شركة الاتصالات، ولكن ليس ذلك السبب الوحيد، فهناك أسباب أخرى منها مكان وضع الراوتر في المنزل، حيث أن اختيار المكان الصحيح له سيساعد في قوة إشارة وسرعة الإنترنت في مختلف غرف المنزل، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أهم النصائح لاختيار مكان مناسب للراوتر.

نصائح لاختيار أفضل مكان للراوتر في المنزل

قد يتخيل البعض أنه يمكن وضع الراوتر في أي مكان آمن في المنزل فقط، وأن ذلك لن يؤثر على سرعة الإنترنت أو قوة الإشارة، ولكن ذلك بالطبع خطأ كبير، حيث أن المكان له تأثير كبير ويجب اختياره بعناية، لذلك فقد أوضح الخبراء بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار مكان الراوتر والتي من أهمها:

وضع الراوتر في مكان مرتفع

حيث أن الأماكن العالية ستساعده في إرسال الإشارات في جميع الاتجاهات، وتجنب الكثير من العوائق الموجودة بالأسفل والتي تؤثر على جودة الإرسال، لذلك يفضل وضعه على رف مرتفع في منتصف المنزل.

لا تضع الراوتر في المطبخ نِهَائِيًّا

يجب الابتعاد عن وضع الراوتر في المطبخ نهائيا حتى وإن كان موقع المطبخ مثالي، حيث أن الأبخرة والمعادن الموجودة بالمطبخ ستؤدي إلى تلف الجهاز سريعًا، كما أن جهاز المايكروويف يعمل بنفس إشارات الراوتر وذلك قد يؤدى إلى انقطاع الاتصال دائمًا.

عدم وضع الراوتر في مواجهة المرايات أو أحواض السمك

حيث أن المرايات ستؤدي إلى انعكاس الإشارة وبالتالي انقطاعها، أما أحواض السمك فالماء الموجود بها يمتص الإشارة ويقطعها فلا تصل إلى مداها الطبيعي.

عدم وضع الراوتر بجوار النوافذ

حيث أن ذلك سيؤدى إلى خروج جزء كبير من إشارة الراوتر إلى خارج المنزل، بل إن أفضل مكان يمكن اختياره هو منتصف المنزل، حتى يتم توزيع الإشارة في كافة الغرف دون أي عوائق.

ضع الراوتر بعيداً عن الجيران

يجب وضع جهاز الراوتر في أبعد مكان من جهاز راوتر الجيران، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب عليكم جميعًا.