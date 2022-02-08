اكواد سكنات فري فاير 2022 غير مستعملة صالحة للجميع

هناك الكثير من اكواد سكنات فري فاير التي يمكن استعمالها والحصول من خلالها على العديد من السكنات والرقصات، وهذه الكودات يمكن للاعب الحصول عليها عبر غارينا الموقع الأساسي والرسمي للعبة، حيث أنه الموقع الرسمي للعبة الذي يحافظ على سرية البيانات الخاصة به، مع عدم الإضرار بالحساب، وهذه الكودات تتكون من عدد 12 من الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام، ومن خلال موقع جارينا يمكن للاعب إدخال الكودات والاستمتاع بها من تحويلها داخل حسابك في اللعبة.

اكواد سكنات فري فاير

تحتوي كودات سكنات فري فاير على عدد كبير من الكودات الخاصة باللعبة يكون منها ما هو صالح للاستعمال من أمثلة:

كود صندوق نهب السلاح المكون من 12 حرف 4MZJ669AXEEU.

وللحصول على قسيمة الماس فري فاير: كود AWER-TGHB-VCSD.

كود صندوق السلاح الخاص باللعبة فري فاير XSEU RTYH BVCX .

كودات فري فاير صالحة للجميع

وهناك أيضا في صدد أكواد فري فاير عدد من تلك الاكواد التي تتميز بالصلاحية من سيرفر الشرق الأوسط:

وكود BOOY K4Y9 SGLM .

وهذا الكود: BOOY Y6XL 6QYR

SZ2L XKAW RQFD

وكود CRIV I5MH 312E.

BOOY NDXU 2CEM.

وهذا الكود MB3D J5Q VMDF.

اكواد فري فاير 2022 غير مستعمل

هذه مجموعة من الكودات فري فاير خاصة بسكنات الجلود والأسلحة يمكن إدخال أي منها بالموقع الرسمي جارينا فرير فاير للحصول على السكنات المتاحة

كود GLBM ALVT DDFK .

وهذا الكود MXLO TVEL IWED.

كذلك الكود: EDMK UTLL TUQL .

وكود JEEH NMVQ XHIN.

الكود FFLF NTPP LRQP.

وكود FFLF GYHR NTLP

عليكم بتجربة تلك الكودات عبر جارينا فري فاير، ويجب من معرفة أن كود الهدايا له مدة انتهاء الصلاحية الواجب استخدامه قبل الوصول للتاريخ الذي ينتهي فيه.

أكواد 2022 فري فاير سيرفر الشرق الأوسط