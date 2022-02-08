شحن شدات ببجي 2022 احصل على أكبر جوائز من الموقع الرسمي midasbuy

سنعلم عن كيفية شحن شدات ببجي داخل لعبة ببجي موبايل. حيث بمجرد أن تتسبب في قتل خصمك، سوف تحصل على نقاط المعركة وهي (BP). ومن ثم يمكن تحويل BPs إلى عملة افتراضية في ببجي موبايل وهي عملة UC، لتحويل BP إلى UC، يمكنك انتظار تحدي PUBG Mobile Bonus التالي . حيث يتميز هذا الحدث الخاص بسلسلة من بطولات PUBG. لهذا التحدي المكافأة عليك أن تسجل نفسك.

شحن شدات ببجي

للدخول في تحدي المكافأة وتحويل BP الخاص بك إلى UC، أولاً وقبل كل شيء اعلم أنه يُسمح فقط للاعبين من المستوى 20+. حيث سيتم العثور على الحدث في علامة تبويب الجوائز في الردهة بمجرد توفرها. للتسجيل تحتاج إلى قسائم تحدي المكافأة. من السهل جمع بعض. كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى تقريرك الأسبوعي والتمرير لأسفل. يمكنك استرداد القسائم الخاصة بك في BP كل أسبوع.

الموقع الرسمي لشحن ببجي

قبل كل شي نحن ننصحك عدم ادخال الـ ID الخاص بالعبة أو ادخال رقم حسابك البنكي في اي موقع غير رسمي، حتى لا تتعرض للاحتيال وتخسر كل من حسابك وأموالك، ونحن ننصح باستخدام الموقع الرسمي فقط:

اولا الدخول البحث عن موقع midasbuy في المحرك البحث.

فور دخولك سيظهر لك كما موضح في الصورة

حيث يمكن للاعبين الحصول على فرصة سحب الحظ المجاني عن طريق شراء 60 UC فقط

يمكن للاعبين استخدام إيصال السحب للسحب من مجموعة الجوائز على صفحة الفعالية.

تشتمل الجوائز على: عناصر دائمة، وعناصر متاحة لفترة محدودة، وإيصالات لاسترداد العناصر.

عند سحب العناصر الدائمة والعناصر المتاحة لفترة محدودة، سيتم إرسال العناصر إلى اللاعب من خلال البريد في اللعبة، ويمكن استبدال بطاقات اليانصيب الفائزة بـ UC وعناصر في متجر الاسترداد.

إذا كنت لا تعرف عن كيفية شراء شدات من الموقع ستجد الشرح (كيفية شحن شدات ببجي).

شدات ببجي UC