رابط مباشر لتشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft آخر إصدار علي أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر

رابط مباشر لتشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft، ماين كرافت تعتبر من أهم وأقوى الألعاب الإلكترونية والتي تعد من الألعاب القتالية، والتي تمتلئ في مراحلها المختلفة بمجموعة من التحديات والتي تثير شغف واهتمام كافة المستخدمين لاجتياز تلك التحديات والوصول لحالة من المغامرة والإثارة والتشويق إذ تعد تلك اللعبة من أكثر الألعاب القتالية تحميلا، وهذا بسبب ما يتوفر فيها من عدد من المراحل المختلفة من المعارك والحروب، ومن خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن اللعبة مع توضيح أهم طرق تنزيل اللعبة على مختلف نوعيات الأجهزة.

رابط مباشر لتشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft

من الممكن أن يتم تشغيل تلك اللعبة بعدد من الطرق المختلفة والتي تعد من أكثر الطرق بحثا حيث أن كل طريقة تشغيلية تختلف خطواتها عن الأخرى تبعا للجهاز المستخدم في تشغيل ماين كرافت والتي تبدأ في أولى مراحلها بتحدي بناء اللاعب لمدينة ضخمة ستدور فيها في بداية اللعبة مختلف أحداثها، وبالاعتماد على مختلف المجسمات والأدوات الخاصة بالبناء، ومواد البناء المختلفة والتي من الممكن أن ياتم من خلالها البناء للمدينة والتي يحاول مستخدم اللعبة حمايتها من الأعداء.

تلك المرحلة تتمثل في أن اللاعب يحاول قتال أعدائه بمختلف ما يتوفر لديه من السلاح، ويحاول الفرار منهم، وفي طريقة ما بين الكهوف والوديان يلتقي بالوحش في نهاية تلك المرحلة وعليه أن يهزمه ويقضي عليه للفوز بمراحل ماين كرافت.

طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت علي الكمبيوتر

لا بد من فتح الحاسوب وتوصيلة بالنت.

يقوم اللعب باستعمال جوجل كروم.

كتابة اسم اللعبة بخانة بحث جوجل كروم.

نقر المربع البحثي.

نقر المربع البحثي. تظهر الأيقونة لماين كرافت الرسمية، ويتم نقر مربع التحميل المجاور.

تشغيل لعبة ماين كرافت على الهاتف الأندرويد

من الممكن أن يتم تشغيل اللعبة على الأندرويد من خلال اتباع ما يأتي: