طريقة شحن شدات ببجي 2022 الموسم الجديد 15000 شدة في ثواني ألعب وأكسب

طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2022 الموسم الجديد، كيفية الحصول علي طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2022 الموسم الجديد، سنشرح لك جميع التفاصيل حول شحن الشدات مجانًا حيث أن البحث في الآونة الأخيرة آخذ في الازدياد، بما في ذلك اشتراك Royal Pass مما سيفيد اللاعب ويجب أن يبذل اللاعب 600 جهد حتى يتمكن من فتح Royal Pass، لكن يمكننا مساعدة اللاعبين في الحصول على شحن شدات ببجي المجانية، وهذا ما سنشرح في الأسطر القادمة في هذه المقالة.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2022 الموسم الجديد

احصل على هذه الشدات مجانًا من خلال متجر Google Play، وهذه الطريقة هي إحدى طرق الربح من الإنترنت التي نتحدث عنها دائمًا هنا على موقع Arabs Make Money، ويعد الموضوع بسيط جدا حيث تعتمد الفكرة على ميزة موجودة في متجر جوجل بلاي تسمى “نقاط اللعب” وكل فترة تمنحنا نقاطًا مجانًا، ويمكن استبدال هذه النقاط ببطاقات جوجل بلاي والتي من خلالها سنشتري:

كل ما عليك فعله هو تنزيل التطبيق التالي الذي سنستخدمه لتغيير بلدنا إلى أمريكا وهو تطبيق رائع للغاية.

انقر هنا لتنزيل التطبيق المستخدم.

شرح كيفية استخدام تطبيق thunder vpn.

بعد تنزيل التطبيق، قم بتثبيته على هاتفك.

افتح التطبيق وانقر على الأيقونة أعلاه، ثم اختر الولايات المتحدة.

عندما ترى أنك قمت بتسجيل الدخول، اتبع الخطوات التالية.

افتح إعدادات الهاتف، ثم أدخل التطبيقات.

ثم اضغط على “متجر Google Play”

بعد ذلك أدخل التخزين، ثم اضغط على مسح التخزين.

كيفية شحن ببجي موبايل عن طريق الايدي ID

شحن شدت ببجي بID من خلال الموقع الرسمي