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عمر شويل - جدة كيفية تفعيل الوضع الليلي في الواتس اب، الوضع الليلي هو أحد الأوضاع التي يمكن ضبطها في التطبيقات الإلكترونية، والتي تتيح للمستخدمين الحصول على إضاءة أفضل والحفاظ على الرؤية خاصة في الظلام، ويوجد هذا الوضع في تطبيق الواتس آب والماسنجر، وغيرها من التطبيقات الأخرى، ويمكن ضبط هذا الوضع بسهولة عن طريق خطوات بسيطة سنتعرف عليها معا.

كيفية تفعيل الوضع الليلي في أندرويد

من مميزات الواتس اب أنه بإمكانك تغيير اللون الخاص به من الأخضر إلى الأسود، حيث يعمل ذلك على استهلاك طاقة أقل، وحماية العين، ويمكن بسهولة تفعيل الوضع الليلي في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد كالتالي:

فتح تطبيق واتس اب على الهاتف، والضغط على خيار الإعدادات. الضغط على خيار المحادثات، ومنها نختار الثيمات. قم باختيار الوضع الليلي تتحول الشاشة إلى اللون الأسود، أما إذا كنت ترغب في تحويل المحادثة إلى اللون الداكن، قم باختيار الوضع الافتراضي.

كيفية تفعيل الوضع الليلي في آيفون

تختلف أجهزة أندرويد عن الآيفون في بعض الأشياء، لاسيما تفعيل الوضع الليلي، حيث يتطلب ذلك مايلي:

بعد فتح تطبيق واتس اب، قم بالضغط على إعدادات، ومنها اختر الشاشة والسطوح.

ستجد خيارين هما مضئ، ومظلم، قم باختيار مظلم، وبعدها كلمة تلقائي.

بينما في حالة الإصدارات القديمة من آيفون عليك اتباع خطوات تفعيل الوضع الليلي في أندرويد.

خطوات تفعيل الوضع الليلي على المتصفح

إذا كنت من مستخدمي تطبيق واتس اب على المتصفح، فيمكنك تفعيل الوضع الليلي على المتصفح، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق الواتس آب على المتصفح الخاص بك.

اضغط على كلمة المزيد الموجودة في الجانب الأيسر من الشاشة.

اختر منها اعدادات، ومنها اضغط على ثيم.

قم باختيار الوضع الداكن، واضغط على موافق.