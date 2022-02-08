موبايل شاومي 10 برو Xiaomi Redmi Note 10 Pro كل المواصفات الخاصة بالجهاز وسعره في فبراير 2022

تقوم شركة شاومي بتحديث نفسها بشكل دائم دائما وإظهار الهواتف الجديدة حيث قامت بإصدار هاتف موبايل شاومي وهو من الهواتف القوية التي تستطيع أن تنافس بشكل قوي وسوف نوضح مواصفات الهاتف وسعره من خلال هذا المقال.

مواصفات هاتف شاومي 10 برو

يدعم الهاتف حاصة NFC.

يقاوم الهاتف قطرات الماء الخفيفة.

يكون الهاتف قويا يصنع من الزجاج مع فريم البلاستيك.

الشاشة تاتي بثقب في المنتصف من أموليد.

تعرض الشاشة بجودة FHD.

تأتي الشاشة بدقة ١٠٨٠×٢٤٠٠ ميجا بايت.

معدل كثافة البكسلات يكون حوالي ٣٩٥ بكسل.

إصدارات شاومي 10 برو

الإصدار الأول يدعم الهاتف ذاكرة صلبة بسعة ٦٤ ميجا بايت لسعة ذاكرة عشوائية ٦ ميجا بايت.

الإصدار الثاني يدعم الهاتف ذاكرة صلبة بسعة ١٢٨ ميجا بايت لسعة ذاكرة عشوائية ٦ ميجا بايت.

الإصدار الثالث يدعم الهاتف ذاكرة صلبة بسعة ١٢٨ ميجا بايت لسعة ذاكرة عشوائية ٨ ميجا بايت.

مميزات هاتف شاومي 10 برو

يوجد به معالج قوي من شركة كوالكم بتكنولوجيا ٨نانو.

الكاميرا الأمامية تكون بدقة ١٦ ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية تكون رباعية الأولى منها تأتي بدقة ١٠٨ ميجا بيكسل والكاميرا الثانية تكون بدقة ٨ ميجا بيكسل والكاميرا الثالثة

تكون بدقة ٥ ميجا بيكسل والكاميرا الرابعة تكون بدقة ٢ ميجا بيكسل.

يتم تصوير الفيديوهات بجودة ٤K

تأتي البطارية بسعة ٥٠٢٠ أمبير.

تأتي قوة الشحن بحوالي ٣٣ واط.

يوجد منه لون أبيض وازرق وبرونز.

أسعار هاتف شاومي 10 برو