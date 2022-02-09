نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق المغامرة.. تحديث ببجي موبايل 2022 والأقوى فقط هو من ينجو فهل تجرؤ على المواجهة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجي موبايل 2022، أصدرنا مزايا وإضافات تحديث PUBG MOBILE 1.8 الجديد الذي أعلنت عنه رسميًا لعبة PUBG Mobile World ضمن تصحيحات الإصدار الأخير في يناير 2022، بعد أن أعلنت لعبة PUBG Mobile عن توفر أحدث إصدار من ببجي على الويب المحمول عبر الإنترنت، نظرًا لاختلاف المناطق ظهر الإصدار الحديث من ببجي موبايل متأخرًا، ما عليك سوى الانتباه إلى متجر الهاتف المحمول عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كان الإصدار الجديد من PUBG 2022 متاحًا عبر الإنترنت وقد قدم تحديثًا، وإلا فإنك سيتعين عليك الانتظار بعض الوقت حتى يظهر التحديث، لأن اللعبة أعلنت عن زيادة أوضاع جديدة واستعادة الأوضاع والخرائط التي تم تقديمها في التحديثات السابقة.

تحديث ببجي موبايل 2022

أعلنت PUBG Mobile World Games عن تحديث جديد للعبة ببجى يتميز بالعديد من التحسينات الجديدة، حيث يتضمن التحديث الجديد خريطة جديدة “Consequences” في الوضع الكلاسيكي والتي تتضمن آخر تحديث لـ PUBG 1.8 وأنماط جديدة وصدمة لاحقًا، تكون متاحة للتنزيل والوصول، صالحة من 12 إلى 18 يناير 2022.

تحديث ببجي أخر نسخة 1.6

فيما يتعلق بألعاب PUBG، فقد تم الإعلان رسميًا عن أن الإصدار الجديد من pubg mobile 1.6 قادم لجميع اللاعبين، انتقل إلى متجر الهواتف المحمولة لتنزيل الإصدار الجديد من PUBG سواء كان Google Play لهواتف Android أو App Store لهواتف iOS، قهر تهديد وضع الزهرة واحصل على بعض المواد الاستهلاكية الجديدة من dynahex.

PUBG Mobile

تجدر الإشارة إلى أنه في تحديث PUBG 2022 الجديد لديك أيضًا 7 أوضاع لعب سابقة. الآن عليك أن تكون جاهزًا لأنه بعد التحديث الجديد لـ PUBG Mobile حان وقت المقاومة. هبط Yarilo على خريطة Erangel. نجح Yarilo في غزو Erangel وتدمير العديد من المرافق ولا تنس المقاومة لأن الأقوى ينجو.

أخيراً قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعد أن تم شرح بالتفاصيل عن تحديث ببجي موبايل 2022 وعرضنا. أيضاً لكم آخر نسخة إصداره وهي pubg mobile 1.6 الجديد، كي يتابع كل عشاق لعبة المغامرة الأشهر. بوبجي آخر أخبارها لمزيد من المتعة والتسلية، حيث حققت بابجي بمجرد ظهورها نجاح وشهرة واسعة وشعبية كبيرة.