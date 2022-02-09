لعشاق الألعاب الإلكترونية.. تحديث فري فاير الجديد بلمسة الشفاء وتحديث قوي لزينة

تحديث فري فاير الجديد، أصبحت هذه اللعبة من أكثر الألعاب انتشاراً بين مختلف الأعمار، مع الوقت زادت شهرتها حول أنحاء العالم، وكان سبب انتشارها يرجع إلى أنها تتميز بالإثارة والتشويق، كما أن اللاعب يحصد العديد من الجوائز فيها.

تحديث فري فاير الجديد

يبحث محبي لعبة فرى فاير عن كيفية تحديثها الجديد وفيما يلي سنقوم بشرح طرق التحديث فقط قم بإتباع الخطوات الآتية:

أولا نقوم الذهاب إلى متجر جوجل بلاي.

بعد ذلك قم بالبحث عن لعبة فري فاير، أو كتابتها في مربع البحث في الأعلى.

في حالة أن لها تحديث، سيظهر أمامك كلمة تحديث، قم بالضغط عليها.

بعد ذلك انتظر بضع ثواني حتى يتم تحديث اللعبة.

مميزات تحديث لعبة فري فاير

يوجد في اللعبة شخصية تسمي بسكايلر.

واضيف في التحديث الضغطة المطولة وهي تشبه كثيراً زر القناص.

يمكن أن تستمر في اللعبة عبر زر المهارة.

بالنسبة لأوليفيا فقد أضاف له لمسة الشفاء وذلك حتى تحيي الزملاء.

أما عن زينة، فقد تم تعديلها وذلك بالنسبة لنشاطها وتظل مستيقظة في أصعب وقت.

ماكسيم، وهنا يمكن تقليل السرعة، مما يحق للاعب أن يختار تحديداً الوقت الذي يتعافى فيه.

ما هي متطلبات تلك اللعبة

يمكن أن تقوم بتحميل اللعبة عن طريق اتباعك لبعض المتطلبات التي تريدها وهي:

تريد اللعبة أند رويد 4.1 وأحدث منه.

متاح هذا التحديث على جوجل بلاي من 14 من شهر يناير لسنة 2022.

ما هي جوائز لعبة فري فاير

جاءت الجوائز متعددة ومختلفة ومنها حزمة فضاء المجرة، وأيضاً حزمة مخصصة للسفينة الآلية، ومنها حزمة المدار البنفسجي وكثير من الحزم المتعددة.

ومن جانب آخر هناك جوائز مجانية في لعبة فرى فاير ومن هذه الجوائز المجانية شظايا المكعب السحري، ومنها شفرة الثعلب الجليدي ومعه صندوق من الغنائم، وهنا عديد من الجوائز الذي ظهرت مع بداية 2022.

تحديث فري فاير الجديد، جعل بها كثير من الشخصيات الإضافية واضافت إليه أسلحة، كما أن اللعبة تميزت بوجود رسومات واقعية، ويمكن أن يكون الفريق به 4 لاعبين، ويكمن الفوز في هذه اللعبة في ابقائك على قيد الحياة وقتل جميع الأعداء.