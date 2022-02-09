نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile من الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي موبايل هو ما يشغل محركات البحث من محبي الألعاب الإلكترونية؛ حيث أن الشدات هي العملة الافتراضية الخاصة بهذه اللعبة، كما أنها تساعد اللاعب في الحصول على الاحتياجات التي تجعله يصل إلى المستويات الأعلى بكل سهولة؛ فهي تساعده على شراء الأجهزة والمعدات والأسلحة الحديثة وملابس شخصية وغيرهم من الأدوات اللازمة ليتخطى المستويات الصعبة، لذلك يسعى اللاعبين في معرفة أفضل طريقة لشحن الشدات بطريقة آمنة فهذا ما نعرضه لكم من خلال مقالنا هذا.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل

يوجد العديد من الطرق الآمنة التي يتم من خلالها شحن الشدات، ومن ضمن هذه الطرق هو الشحن المجاني من خلال بعض التطبيقات التي يقوم اللاعب بتحميلها من جوجل بلاي أو آبل استور على حسب الهاتف الخاص بك، ومن خلال تحميل هذه التطبيقات وحصولك على العملات المعدنية يمكنك استبدالها بشحن الشدات.

كما يمكنك الشحن المجاني أيضا من خلال مشاهدة الإعلانات التي يتم عرضها من خلال اللعبة، ومن هذا يتم حصولك على الشدات دون دفع أي مبالغ، وهذه الطريقة الوحيدة المجانية التي تحصل على الشدات منها.

خطوات شحن شدات ببجي

من خلال السطور السابقة قد يتم اختيار ما يناسبك من شحن الشدات لكي تحصل على المتطلبات التي تمنحك الفوز على الأعداء، وهناك من الطرق الأخرى لشحن الشدات هي من خلال الاي دي وهي طريقة شحن مضمونة ومتميزة جدا عن غيرها من الطرق الأخرى، وتتمثل هذه الطريقة في الآتي:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للعبة.

يتم اختيار شحن شدات ببجي موبايل.

ثم يتم اختيار شحن الشدات من خلال الاي دي.

بعد ذلك يتم ملئ البيانات التي يطلبها الموقع.

مميزات شحن شدات ببجي

من خلال شحن الشدات يتم حصولك على بعض المميزات والهدايا التي تحصل عليها من خلال الشحن، ومنها ما يلي: