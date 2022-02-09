شركة ميتا تُطلق خاصية مذهلة لمنع التحرش على منصة Metaverse

أعلنت شركة ميتا خلال الفترة القليلة الماضية عن عدد من الإجراءات الأمنية الجديدة على منصة ميتافيرس Metaverse للعالم الافتراضي، حرصاً منها على حماية المستخدمين ومنع التحرش الجنسي على تلك المنصة الشهيرة، وخاصة بعدما أثارت إحدى السيدات المستخدمات للمنصة عن مخاطر استخدام تلك المنصة لجميع السيدات والفتيات بعد تعرضها خلال الفترة الماضية للتحرش، وعلى الفور تفاعلت الشركة مع تلك الشكوى وأعلنت عن خاصيتها الجديدة التي سوف نكشف عنها في هذا التقرير الهام.

شركة ميتا تُطلق خاصية لمنع التحرش

حرصت الشركة على إطلاق خاصية “personal boundary” أو الحدود الشخصية، وهى من الميزات الجديدة التي أطلقتها الشركة، حيث أنها تحرص دائماً على تقديم التقدم والتطور خلال هذه الفترة في عالم ميتافيرس الافتراضي، ومن أهم فوائد تلك الميزة الجديدة التي أطلقتها الشركة منع المستخدمين الآخرين من الاقتراب أكثر من اللازم من المستخدمين والمحافظة على الفتيات والسيدات التي تستخدم تلك المنصة خلال هذه الفترة.

أفادت صحيفة “مترو” البريطانية أن الخاصية الجديدة “الحدود الشخصية” التي أعلنت عنها شركة ميتا مؤخراً، ستكون بمثابة فقاعة شخصية لجميع المستخدمين بشكل افتراضي، وأنهم سوف يكونوا قادرين على اتخاذ إجراءات صغيرة وبسيطة دون وجود تعدي على المستخدمين الآخرين، وتُعتبر الخاصية الجديدة من الخواص الرائعة التي تعمل على الحد من المضايقات وخاصة بعد تقارير التحرش الافتراضي على منصة ميتافيرس خلال الفترة الأخيرة، حيث أنها قد تكون منصة لممارسة الإيذاء للسيدات والفتيات المستخدمين لها.

ومن جانبه أكد ” فيفا شارما” نائب رئيس Horizon Venues metaverse أن الميزة الجديدة التي أطلقتها الشركة المالكة لفيس بوك، سوف تمنع أي مستخدم من الدخول إلى المساحة الشخصية للصور الرمزية للمستخدمين خلال الفترة القادمة ومضايقتهم، وخاصة بعدما قامت ” نينا جين باتيل” انه تم التحرش بها على منصة ميتافيرس، وذلك عندما قامت بتسجيل الدخول إلى المنصة وتكوين الشخصية الافتراضية الخاصة بها، وهو ما يعرف بـ “أفاتار” وهى شخصية تعبيرية تشبهها بشكل كبير، ثم ارتدت نظارتها الذكية للواقع الافتراضي، فوجئت بثلاثة رجال في صورة “أفاتارات” يتحرشون بها، مؤكده أنها لم تتوقع أن يتم التحرش بها على المنصة.