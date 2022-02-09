طريقة وحطوات تثبيت لعبة فري فاير FREE FIRE بالطريقة الرسمية 2022

تعد لعبة فري فاير من أشهر الألعاب الإلكترونية التي يقوم بلعبها ملايين من الأشخاص حول العالم، ورغم انتشارها الكبير إلا أنه يوجد صعوبة عند بعض الأشخاص في تحميلها وتثبيتها على الهواتف الخاصة بهم، مما جعل الكثير منهم يتساءل على جوجل عن الطريقة الصحيحة والرسمية التي تمكنهم من القيام بتحميلها وتشغيلها بسهولة بدون أي عوائق تمنع اللعب.

معلومات حول لعبة فري فاير

لعبة فري فاير تعتمد على التنافس والقيام بالتحدي مع الأصدقاء فكل فريق يتكون من مجموعة من الأشخاص وكل فريق عليه القيام بالقضاء ومهاجمة الفريق الآخر من أجل التخلص منه والفوز عليه، كما توفر اللعبة عدد كبير من الأسلحة التي يمكن القيام باستخدامها في محاربة الفريق الآخر، بالإضافة إلى وجود متجر به الكثير الأسلحة التي يمكن شراؤها من خلال استخدام بطاقة ائتمان وذلك يساعد بشكل كبير في تقوية الفريق وتسليح بشكل أكبر، بالإضافة إلى ذلك يوجد عدد كبير للغاية من المستويات التي يتصاعد إليها صاحب الفريق القوي.

تحميل لعبة فري فاير إصدار 2022

لعبة فري فاير من الألعاب التي تعتمد على التنافس بين مجموعة من الأشخاص وإقامة الحروب وقيام كل منافس بالدفاع عن نفسه من خلال استخدام عدة أسلحتها متوفرة داخل اللعبة وبتمويل اللعبة بسهولة اتبع الخطوات التالية:

أولا أذهب إلى المتجر المخصص على نوع الهاتف الخاص بك.

قم بوضع اسم اللعبة فري فاير في صندوق البحث الخاص بالمتجر وأبحث عنها.

يتم ظهور أيقونة اللعبة قم بالضغط على كلمة تنزيل وأنتظر بضع دقائق لكي ينتهي التحميل.

بعد الانتهاء من التحميل قم بفتح اللعبة ووضع الاسم الافتراضي الخاص بك والذي ستتمكن من اللعب به ومشاركته مع الأصدقاء.

اختيار الاسم قم باختيار الشكل الخاص بك من لون البشرة والملابس التي تتوفر لكي تكون الشخصية التي تقوم بدورها داخل اللعبة.

طريقة تحميل فري فاير على الكمبيوتر

من الممكن القيام بلعب لعبة فرى فاير من خلال الكمبيوتر بكل سهولة ولكن يجب قبل القيام بتحميل اللعبة على الكمبيوتر القيام بتحميل برنامج للمحاكاة وذلك ليمكنك من اللعب وذلك لأنه لا يتوفر إصدار خاص بالكمبيوتر فيمكن حل هذه المشكلة من خلال المحاكي بكل سهولة.