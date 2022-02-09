طريقة مسح سناب كود عبر كاميرا الجوال

فحص سناب كود من الخاصيات المميزة لتطبيق سناب شات، والذي يتيح لك إضافة أصدقاء جدد إلى حسابك بسهولة عبر كاميرا الجوال من خلال مسح رمز QR دون الحاجة إلى مشاركة رابط الملف الشخصي الخاص بحسابك كما يمكنك إضافة الفلاتر والعدسات إلى التطبيق من خلال خاصية سناب كود، وقبل إضافة تحديث سناب كود إلى التطبيق كان الأمر يعتمد على الطرق القديمة لإضافة الأصدقاء مثل البحث بإسم المستخدم أو ماركة رابط الملف الشخصي إلا أن التحديث الجديد يساعد المستخدمين على استخدام التطبيق بشكل أسرع.

ما هو سناب كود

سناب كود هو رمز مرئي خاص بالمستخدم يشبه رمز QR ولكنه يظهر لمستخدمي حساب سناب شات باللون الأصفر، ولا يتوافر منه رمزين متشابهين مثل بصمة الإصبع لكل مستخدم، ورمز سناب كود بمثابة اختصار جديد للوصول إلى حساب الأصدقاء وإضافتهم عن طريق مسح الكود بكاميرا الهاتف دون مشاركة رابط الملف الشخصي.

مسح سناب كود عبر كاميرا الجوال

بإمكانك مسح سناب كود عبر كاميرا الهاتف من خلال إتباع الخطوات التالية:

عند فتح التطبيق ستجد الكاميرا الخلفية تعمل بشكل مباشر.

قم بوضع الكاميرا الخلفية أمام الكود المراد مسحه مباشرة لكي يتم مشاركة الرمز والوصول إلى الملف الشخصي.

إضغط على سناب كود الذي يظهر على شاشتك لكي تشارك الرمز ضوئياً.

مسح سناب كود عبر صورة

مسح رمز سناب كود غير متوقف على الكاميرا فقط حيث يمكنك مشاركته من خلال صورة الQR لأصدقائك ثم القيام بمسح الكود عن طريق الخطوات التالية:-

عبر الأيفون

عند فتح تطبيق سناب شات إنتقل إلى أيقونة الملف الشخصي الموجودة في الجانب الأيسر للتطبيق.

بعد الدخول على الملف الشخصي إضغط على زر الإعدادات Settings الموجودة في الجانب الأيمن للشريط العلوي.

سيظهر لك أيقونة سناب كود Snap code إضغط عليها للوصول إلى رمز الQR الخاص بك.

سيظهر لك أيقونة Scan from camera roll قم بالدخول إليها لمشاركة الرمز إلى معرض الصور وبإمكانك الآن مسح الكود.

عبر الأندرويد