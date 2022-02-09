أضرار خطيرة يسببها استخدام الهاتف لفترات طويلة

أضرار خطيرة يسببها استخدام الهاتف لفترات طويلةأصبح استخدام الهاتف المحمول خلال السنوات الأخيرة الماضية شيئا مهما وضروريا، فلم يعد هناك قدرة على الاستغناء عن استخدامه، خصوصا بعد ظهور الأنواع الحديثة منه، والتي تمكن الشخص من استخدام شبكات الإنترنت بسهولة من خلاله، حتى أصبح هناك إدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعلهم يستخدمونه لساعات طويلة بشكل يومي.

وعلى الرغم من أن الهاتف المحمول جعل من الحياة أكثر سهولة، إذ يستطيع المستخدمون التواصل مع بعضهم البعض بشكل أفضل، كما أنه يعطيهم الفرصة لإنهاء أعمالهم الخاصة بهم بسهولة، إلا أن هناك أضرار كبيرة تلحق بالمستخدم عند استخدامه لفترات طويلة من الزمن، وهذا ما أوضحه دكتور أحمد عبد العزيز، استشاري أمراض المخ والأعصاب، وفق حديثه لـ صحيفة«الوطن» المصرية، وجاءت تلك الأضرار كالتالي:

أضرار استخدام الهاتف لفترات طويلة

قال عبد العزيز، إن هناك عدد من الأضرار التي تؤثر على حياة مستخدم الهاتف المحمول لساعات طويلة على مدار اليوم، وتتمثل تلك الأضرار في التالي:

- يعمل النظر لفترات طويلة للهاتف المحمول على إجهاد عضلات الرقبة كثيرا، ما يجعل المستخدم عرضة للإصابة بمتلازمة النصف العنقي.

- استخدام الهاتف لفترات طويلة قبل النوم والنظر إليه كثيرا، يؤثر على صحة الأعصاب المسئولة عن الاستغراق في النوم العميق، نتيجة لتعرض العين للكثير من الضوء، ما يجعل المستخدم يعاني من الأرق.

- يعد النظر لفترات طويلة للهاتف المحمول من أكثر المشكلات التي تؤثر على قرنية العين، ما يؤثر بالتبعية على رؤية المستخدم، وتجعل نظره يميل إلى الضعف باستمرار.

- أصبح من السهل انتقال الجراثيم والميكروبات للأشخاص، نتيجة لانتقال الهاتف المحمول بين الأيدي والأخرى بسهولة، وخصوصا بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على فقد المصاب بفيروس كورونا للتركيز، لذلك يجب على المستخدم أن ينظف الهاتف باستمرار من الجراثيم المتراكمة عليه.

