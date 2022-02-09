خطوات شحن جواهر فري فاير بالحساب بالأيدي 2022 غارينا الرسمي GARENA Free Fire

شحن جواهر فري فاير بالحساب بالأيدي يتطلب من اللاعب إنشاء حساب عبر مركز غارينا الرسمي للشحن الحقيقي، والذي يتم ربطه عن طريق حساب اللاعب والمسمى معرف اللاعب باللعبة الأيدي (ID)، حيث تتمكن من اختيار عدد الماسات التي تحتاج إليها، كما يمنحك الموقع مجموعة من جواهر فري فاير المجانية عند كل عملية ، وكذلك من خلاله يتم استبدال أكواد فري فاير التي تحصل عليها من المكافئات والهدايا باللعبة، حيث يمكنك من وضع كود الاسترداد المكون من 12 حرف، وتقوم باستخدامه قبل انتهاء صلاحية، ثم تحول الجائزة داخل حسابك في اللعبة.

شحن جواهر فري فاير بالحساب بالأيدي

خطوات بسيطة تمنح اللاعبين جواهر جارينا فري فاير بشكل رسمي وآمن على حسابك وبيانات الدفع الخاصة بك، وهذا من خلال موقع قارينا فري فاير شحن فري فاير رسمية، حيث أصبحت اللاعب في قمة ألعاب الفيديو في الفترة الحالية، وأصبحت أكثر بحثًا بجميع دول العالم، فقد وصل عدد مستخدميها أكثر من المليار، ومع تحديث لعبة فري فاير 2022 الجديد، أصبحت في تطور كبير من وضع خرائط جديدة مثل جبال الألب، في تحديث الإنارة الجديد الذي تم بتاريخ 14 يناير 2022، ومن قبله تحديث عاصفة الثلج مع العصر الجديد، وسوف نوضح كيفية الحصول على جواهر GARENA Free Fire.

مركز جارينا فري فاير للشحن

اكتب في متصفح البحث اسم الموقع shop2game.com/app.

والذي يتطلب منك الموقع بعد الدخول عليه تسجيل بيانات الدخول.

ثم تختار اسم اللعبة Free Fire.

بعد ذلك الدخول بكتابة معرف اللاعب، أو حساب الفيسبوك.

بذلك دخلت حسابك وعليك اختيار الجواهر المطلوبة بالكمية والسعر الخاص بها.

ثم تبدأ عملية الشراء بوسيلة الدفع الإلكتروني المتاحة لك.

أكواد بطاقات قوقل بلاي

كما يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد:

الحصول على بطاقات google play التي تستخدم في شحن حسابك بالمتجر.

ثم الاشتراك في التطبيقات.

كذلك شراء ما تريد من اللعبة عن طريق استبدال الاكواد والحصول على أموال.

وهذه مجموعة من الاكواد:

HBYX -XF8V-KNN9-CM89 S4GM-CTNF-D8F5- SNMM 6BJP- FKWF -YEXM-F8LF DEDP-8DD2-ASYW-FF2L 322E- Y597 -ARHM-C27L TBPE- BJ9W -LGF3-GKEX DW29-1GNP-90K0-0AEN 9VV9-SEEB-HTRC- QTNM

هذه مجموعة أكواد جربوها عبر حسابك في متجر جوجل بلاي، تفيدك في شحن جواهر اللعبة عبر بطاقة جوجل بلاي.