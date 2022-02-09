هاتف Samsung Galaxy J1 مواصفات وأهم المزايا والعيوب

أطلقت شركة سامسونج العديد من الإصدارات في عامي 2015 و2016 م من أهم تلك الإصدارات هاتف Samsung Galaxy J1 والذي يعد من أهم هواتف الفئة الاقتصادية والتي تحمل العديد من الإمكانيات المتواضعة والملائمة لسعره، فهيا بنا نتعرف معاً علي هاتف سامسونج جلاكسي جاي، حيث نقدم لكم الآن سعره في المملكة العربية السعودي ومواصفاته وأهم ما يتميز به الهاتف والعيوب الموجودة به.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy J1

يدعم هاتف Samsung Galaxy J1 شبكات الأجيال الثاني 2G، الثالث 3G، الرابع 4G.

يأتي الهاتف إصداران: الإصدار الأول بشريحة اتصال واحدة من النوع micro ، أما الإصدار الثاني بشريحتي اتصال من النوع micro .

نوع الشاشة كابستيف Super AMOLED بحجم 4.5 بوصة، أما الدقة 800 في 480 بكسل بمعدل كثافة 207 بكسل لكل إنش، وتدعم الشاشة عرض 16 مليون لون.

وزن الجهاز حوالي 131 جرام، الطول 132.6 مم، العرض 69.3 مم، أما سمك الهاتف 8.9 مم.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أند رويد 5 لولي بوب lollipop v5.1.1

معالج الهاتف Spreadtrum SC9830 وهو معالج رباعي النواة بتردد 1.3 جيجا هرتز، أما عن المعالج الرسومي نوعه Mali-400.

الكاميرا الأمامية بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة العدسة بحجم 2.2

الكاميرا الخلفية بدقة 5 ميجا بكيل وفتحة العدية 2.2

يدعم الهاتف فلاش أحادي نوعه ليد.

يدعم الهاتف الضبط التلقائي للصورة.

تصوير الفيديو بجودة 720 بكسل ب 30 لقطة كل ثانية.

ذاكرة الجهاز بسعة 8 جيجا بايت ويدعم استخدام كارت ميموري بسعة 256 جيجا بايت نوعه micro sd.

الذاكرة العشوائية للهاتف 1 جيجا رام.

البطارية 2050 مللي أمبير ويمكن إزالتها بسهولة.

عيوب هاتف Samsung Galaxy J1

جودة الشاشة ضئيلة. المعالج ضعيف نسبياً مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا رام فقط مما يعطي ذلك أداء ضعيف للهاتف. الذاكرة الداخلية للجهاز 8 جيجا رام فقط مما يعطي الجهاز بطء شديد عند تشغيل التطبيقات والألعاب. الكاميرات الأمامية والخلفية ضعيفة ولا تناسب عصر السوشيل ميديا. الهاتف ليس لديه بصمة إصبع.

سعر هاتف سامسونج جلاكسي جاي1