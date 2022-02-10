الخطوات التي تساعدكم في تثبيت لعبه روبلوكس على جهازك الكمبيوتر والهواتف

طريقة تثبيت لعبه روبلوكس لقد حققت تلك اللعبة نجاحًا هائلاً، حيث ستجد أن روبلوكس متاح تحميلها على جميع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة بأنواعها المتعددة، بالإضافة إلى كونها من ضمن الألعاب التي تشجع التنافس لدي محليها حيث إنها لعبة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت حيث تتيح لك اللعب وإنشاء ومشاركة الأدوار مع أصدقائك، كما تتوفر إمكانية لعب لعبة روبلوكس على عدة أجهزة، كما أن هذه اللعبة مناسبة لقضاء وقت ممتع في اللعب مع العائلة في التجمعات لتضيف أجواء حماسية وتنافسية عالية، وتتميز بشخصيات كرتونية وطريقة لعب ودودة وسنوضح لكم خلال في هذه المقالة كيفية تثبيت روبلوكس على جميع أنواع الأجهزة بطريقة سلسة عبر الإنترنت تابعوا قراءة ما يلي عبر موقعنا لمعرفة المزيد.

طريقة تثبيت لعبة روبلوكس

إذا كنت من محبين لعبة روبلوكس وتريد اللعب عليها وتشغيلها على هاتفك المحمول لقضاء وقت ممتع عليها وإضافة الأجواء الحماسية بينك وبين أصدقائك، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية لتثبيتها:

أولا: قم بانتقال إلى موقع الرسمي للعبة روبلوكس وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص.

ثانيا: كل ما عليك فعله هو الانتظار لتظهر لك نافذة جديدة بها أيقونة التحميل اضغط عليها وانتظر حتى يكتمل تحميل اللعبة على هاتفك الخاص، ثم قم بفتحها وسجيل على روبلوكس وبعدها اضغط على زر التشغيل.

ستجد أمامك نافذة توضح لك طريقة التثبيت وبمجرد التثبيت، سيتم فتح اللعبة تلقائيًا.

لعبة روبلوكس ROBLOX

تعد لعبة روبلوكس من الألعاب الإلكترونية الحديثة والمختلفة، وقد صممت لجذب انتباه الأطفال والمراهقين، ويمكنكم التعرف عليها أكثر من خلال النقاط التالية: