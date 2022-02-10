نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن شدات ببجى pubg من خلال باي بال عبر الموقع الرسمي في المقال التالي
يتساءل الكثير من لاعبين لعبة ببجي الشهيرة عن طريقة شحن الشدات لكي يتمكن من تقوية شخصيتك داخل اللعبة ويكون من الصعب القيام بهزيمته ولكن الأمر يحتاج إلى طريقة مخصصة لكي يتم شحن بطريقة صحيحة دون حدوث أي خلل أو معوقات ويجي القيام بالشحن من خلال الموقع الرسمي المخصص للعبة ببجي لشحن الشدات وتجنب الشحن من خلال أي موقع غير معرفة.
شحن شدات ببجي من خلال باي بال
معروف أنه لكي تتمكن من شحن الشدات يجب أن يمتلك اللاعب المال ليتمكن من الشحن فيمكن الشحن من خلال استخدام الحساب الخاص بك في باي بال ويجب التحقق من وجود رصيد به لكي تتم عملية الشحن بسهولة ولكي تتم عملية الشحن أتبع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى موقع الشدات الرسمي المخصص من ببجي
- أدخل رقم الحساب أو الاسم الرسمي الخاص بك على لعبة ببجي.
- بعد ذلك أدخل رقم الحساب الخاص بك على باي بال.
- يجب توفير ما يقارب 75 دولار أمريكي لكي تتمكن من شراء جميع المستلزمات من موقع الشدات التي تحتاجها في لعبة ببجي.
أكواد شحن شدات بيجي
تتوفر بعض الأكواد الغير مستعملة التي يمكن القيام بأخذها ويحتاجها اللعاب أثناء القيام بالتسجيل فكل ما عليه هو القيام بكتابة الكود في الخانة المخصصة بكتابة الكود في الموقع الرسمي أثناء القيام بالتسجيل وهذه هي بعض الأكواد التي يمكنك استخدامها:
- D7OFYU 5
- FOOD 33
- DQIZBz 76F
- R89FPLM9S
شحن شدات ببجي
لدخول إلى الموقع الرسمي والتسجيل والحصول على الشدات اتبع الخطوات التالية:
- قم بالبحث عن الموقع الرسمي من خلال محرك البحث جوجل.
- بعد الوصول إلى الموقع الرسمي قم باختيار الدول التي أنت تابع لها من بين عدد كبير من البلاد التي تعرضها لك الموقع.
- اختر اسم اللعبة ببجي في الأيقونة الخاصة بالألعاب.
- بعد ذلك قم باختيار الشدات المطلوبة والتي أنت بحاجة إليها وبعد ذلك حدد الكمية المطلوبة.
- ادخل بعد الid الخاص بك في اللعبة.
- قم باختيار بعد ذلك طريقة الدفع التي تستطيع من خلالها القيام بدفع ثمن الشدات والتي منها الطريقة باي بال ويوفر الموقع عدد كبير من الطرق التي تساعدك في الدفع.
- بعد الدفع سيتم شحن الشدات على حسابك على بيجي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ