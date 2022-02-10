نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاومي تطلق هواتف ريدمي نوت 11 في السعودية وأبرز مواصفات وأسعار Redmi Note 11 Pro 5G في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة شاومي عن إطلاق سلسلة هواتف ريدمي نوت 11 الجديدة في المملكة العربية السعودية، وقامت الشركة بالكشف على مواصفات وأسعار الإصدارات المختلفة خاصةً هاتف Redmi Note 11 Pro 5G، وذلك بعد حفل التدشين الذي أقيم يوم 8 فبراير الماضي، حيث تم تحديد موعد ظهور الإصدارات المختلفة في السوق السعودي وعبر المنافذ والوكلاء الرسميين والموزعين، مع الإشارة لوجود هدايا مع عدد من النسخ التي سيتم سراؤها مبكراً، في خطوة ترويجية لتلك السلسلة.

سلسلة هواتف شاومي نوت 11 في السعودية

في حفل كبير تم تدسين سلسلة هواتف شاومي نوت 11 في السعودية، وقد تم الإعلان عن ثلاثة إصدارات رئيسية من تلك السلسلة، والتي تحمل الكثير من المميزات التي تناسب التطور التقني والتكنولوجيا، خاصةً في مدى جودة الشاشة والمعالج وسعة البطارية وخاصية الشحن السريع، وتكاد تكون تلك النقاط هي من اهم ما يبحث عنه المستخدم في الهاتف، وحول إصدارات شاومي نوت 11 فهي تضم:

Redmi Note 11

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pr

Redmi Note 11 Pro 5G

مواصفات وسعر هاتف Redmi Note 11

تم الإعلان عن مواصفات هاتف ريدمي نوت Redmi Note 11 والتي تشمل على الأتي:

شاشة اموليد 90 هيرتز

شاحن سريع بقدرة 33 واط

كاميرا خلفية رئيسية بسعة 50 ميجا بيكسب

المعالج سناب دراجون 680 بتقنية 6 نانو.

الذاكرة العشوائية بسعات 4 و 6 جيجا

الذاكرة الرئيسية تبدأ من 64 جيجا

معدل تحديث الشاشة 90 هيرتز.

بطارية يسعة 5000 ملي أمبير

البصمة على الجانب وإمكانية التعرف على الوجه

نظام التشغيل أندوريد 11 بواجهة MIUI 13

سعر هاتف ريدمي نوت 11 في السعودية يبدأ من 799 ريال سعودي للنسخة ذات المساحة 64/4 جيجا، ومتوفر في الأسواق من 9 فبراير ويوجد هدايا وكوبونات حتى 15 فبراير.

مواصفات هاتف Redmi Note 11 Pro 5G

سنتحدث عن مواصفات هاتف ريدمي Redmi Note 11 Pro 5G الجديد، والذي قد يكون مطلب لعدد كبير من المستخدمين الحريصين على تجربة تقنيات الفايف جي في المملكة:

المعالج سناب دراجون 695 بتقنية 6 نانو 5g

تأتي الذاكرة العشوائية بسعات 6 و 8 جيجا.

تبدأ ذاكرة التخزين الرئيسية من سعة 128 جيجا بيت بتقنية ufs2.2

حجم الشاشة 6.67 بوصة من النوع أوليد بمعدل تحديث 120 هيرتز.

نظام التشغيل أندوريد 11 واجهة miui 13

البطارية بسعة 5000 ملي أمبير .

الشاحن بسعة 67 وات ويصل إلى شحن للبطارية بنسبة 50 % في 15 دقيقة.

الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل.

يدعم تقنية 5G و تقنية NFC.

بالنسبة للأسعار فسيتم الإعلان عنها بمجرد توفره في السوق السعودي قريباً، غير أن اللإصدارات العالمية التي تم الإعلان عن أسعار من سلسلة الفايف جي كما يلي:

وفي حال الكشف عن الأسعار في أسواق المملكة سيتم نشر سعر الشراء لكل إصدار على حسب السعة وذاكرة التحزين