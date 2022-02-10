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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت للأندرويد والأيفون بكل سهولة بدون فيزا مجانا 100% - ثقفني
طريقة تحميل لعبة فورت نايت سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث أنها تعتبر من ضمن الألعاب الإلكترونية التي استطاعت أن تشهد إقبال كبير أثناء الأعوام الماضية في كافة أرجاء العالم، بسبب أنها قامت بتوفير مميزات اللعب الجماعي من خلال شبكة الإنترنت، كما يتواجد بها أيضًا اللعب الفردي.
تحميل فورت نايت للأندرويد
يفضل الكثير من مستخدمي لعبة فورت نايت تنزيل تلك اللعبة بامتداد APK، وبعد ذلك تثبيتها على هواتف الجوال الخاصة بالأندرويد، والخطوات هي:
- انتقال المستخدم لصفحة فورت نايت من خلال موقع uptodown بصورة مباشرةً.
- النقر على أيقونة التحميل التي تكون باللون الأخضر.
- الترقب لبضع دقائق إلى أن يتم الانتهاء من تنزيل اللعبة وبعد ذلك تفعيل ملف APK.
- متابعة التعليمات إلى أن تنتهي مرحلة التنزيل بالصورة اليدوية.
- الذهاب لقائمة البرامج وتفعيل لعبة فورت نايت وبعد ذلك بدأ اللعب.
تحميل فورت نايت من متجر البرامج
تحميل لعبة فورت نايت للأندرويد:
- يجب انتقال اللاعب لصفحة تنزيل لعبة فورت نايت.
- النقر على تنزيل Epic Games APP.
- النقر على موافقة تنزيل الملف، وبعد ذلك الترقب إلى أن تنتهي المرحلة.
- تفعيل الملف السابق من أجل تثبيت ذلك المثبت بالصورة اليدوية.
- تفعيل Epic Games، وبعد ذلك النقر على تنزيل فورت نايت.
- يجب الترقب قليلًا إلى أن يتم تنزيل اللعبة وتثبيتها بصورة تلقائية.
- التفعيل لتلك اللعبة على الأندرويد بشكل مباشر بعد عملية التثبيت.
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